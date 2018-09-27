أسهم أوروبا تتراجع صباحاً وسط قلق بشأن ميزانية إيطاليا

الشارقة 24 – رويترز:

تراجعت الأسهم الأوروبية، الخميس، وسط قلق بشأن الميزانية الإيطالية، وسجلت أسهم البنوك أسوأ أداء مع انخفاض عوائد السندات الأميركية، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" أسعار الفائدة.

ونزل المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.4 %، بينما تراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 %، مع أخذ المستثمرين في حسبانهم رفع الفائدة الأميركية وتقارير إعلامية إيطالية عن تأجيل الاجتماع الخاص بالميزانية المفترض عقده الخميس.

وسجل مؤشر البورصة الإيطالية أداء أضعف من السوق، حيث هبط 1.3 % مع نزول أسهم بنوك أوني كريديت وبانكو بي.بي.إم وإنتيسا سان باولو ويو.بي.آي بنكا بنسب تراوحت بين 2.4 و3.6 %، لتتصدر قائمة الخاسرين مع الإقبال على بيع السندات الحكومية.

وانتاب القلق المستثمرين بخصوص ميزانية إيطاليا التي يخشى البعض أن تؤدي إلى تفجر العجز في البلاد وتضع الحكومة الائتلافية على مسار تصادمي مع الاتحاد الأوروبي.