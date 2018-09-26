"غرفة الشارقة" تنظم منتدى أفضل الممارسات للإدارة المتكاملة

الشارقة 24:

نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة منتدى أفضل الممارسات لنظام الإدارة المتكاملة، بالتعاون مع الجمعية الأميركية للجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وجاء تنظيم المنتدى بهدف تبادل الخبرات والمعرفة بين الغرفة والجمعية، وبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، بما يدعم مجتمع الأعمال في الشارقة ويُسهم في تعزيز التزام شركات القطاع الخاص في الإمارة بالمعايير العالمية من حيث الجودة والمسؤولية البيئية والصحة والسلامة المهنية.

وأكد سعادة محمد أحمد أمين، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالوكالة، في كلمته الافتتاحية، أن استخدام نظم الجودة وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الأعمال، يُعتبر استراتيجية عمل ذات رؤى مستقبلية لمن يُنشد التطوير والتحسين والتميّز والريادة في مشروعاته وأعماله واستثماراته، تحقيقاً للنجاح والتفوق والسعي نحو مواكبة تأثيرات انتشار استخدام وسائل المعرفة والاتصال وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والثورة الصناعية الرابعة.

وأشار أمين إلى أن طموح واهتمام غرفة الشارقة لم يقتصر على تطبيق أرقى وأحدث أنظمة ومعايير الجودة، بل كان لها السبق والريادة في إطلاق العديد من المبادرات في هذا الإطار، ومن أبرزها تدشين أول جائزة تحفيزية للقطاع الخاص في عام 1991 باتت تُعرف اليوم بـ"جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي"، بعد تطويرها في عام 2002، والتي اعتمدت في فئاتها المتعددة على نموذج التميّز الخاص بالمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، وجاء إطلاقها بهدف تعزيز ثقافة تطبيق الجودة والتميز المؤسسي وتبنّي أفضل الممارسات في منشآت القطاع الخاص الإماراتي والخليجي.

من جانبها، أكدت كافيتا برابهو المدير العام للجمعية الأميركية للجودة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على أهمية وضرورة التعلم المستمر في مجال نظم الإدارة المتكاملة على المستوى القيادي والإداري والتقني مهما بلغت درجة المهارة والخبرة في المؤسسة، مُشدّدة على ضرورة الاستفادة من التحديات وتخطي أي حالة عدم اتقان في العمل الناجمة عن عدم المعرفة بالشيء عن طريق التعلم وليس التجاهل، مشيرة إلى أن اعتماد معايير الجودة والتميز في مجالات القيادة والإدارة وفي الجوانب التقنية هي عناصر أساسية ورئيسية لمواجهة الاحتياجات والتحديات الناشئة لأية منشأة أو مؤسسة خاصة تسعى لتحقيق الريادة والتميز.

من جهتها، قالت مريم أحمد آل علي مدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي ممثل نظام الإدارة المتكاملة في غرفة الشارقة، إن تنظيم هذا المنتدى استهدف إتاحة الفرصة أمام مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال نظام الإدارة المتكاملة للجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية، مؤكدة حرص الغرفة على تهيئة بيئة معرفية نموذجية للقطاع الخاص المحلي عبر فتح آفاق التعاون المشترك مع الجهات الرائدة عالمياً في مجال الجودة والتميّز المؤسسي وتشجيعهم على الاستفادة من أحدث نظم الإدارة المتكاملة وأكثرها تقدماً في تطوير أعمالهم وتحسين جودة أداء شركاتهم وخدماتهم.

وتُعتبر غرفة الشارقة من أوائل مؤسسات الإمارة التي حصلت منذ عام 2004 على شهادة الآيزو، وتوّجت مسيرتها نحو التميز بالحصول على نظام الإدارة المتكامل للجودة 9001:2015 ونظام البيئة 14001:2015 ونظام الصحة والسلامة المهنية 18001:2007.

وقد امتد طموح الغرفة إلى العمل على تأهيل الأجهزة التابعة لها، وفي مقدمتها مركز إكسبو الشارقة وإكسبو خورفكان ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي للانضمام إلى منظومة الجودة العالمية الرائدة المطبقة في الغرفة.