خالد جاسم المدفع يشيد بدعم حاكم الشارقة للسياحة

الشارقة 24:

أعرب سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، في تصريح بمناسبة يوم السياحة العالمي 2018، عن سعادته بالاحتفال بهذه المناسبة، تحت شعار "السياحة والتحول الرقمي"، مشيراً سعادته إلى حرص الهيئة على تقديم تجربة سياحية مميزة لزوار إمارة الشارقة، من خلال الاستفادة من مختلف التقنيات الحديثة المستخدمة في هذا القطاع، لا سيما فيما يتعلق بتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتقديم خدمات سياحية رقمية عصرية تسهم في تسهيل الكثير من الأمور على السياح واستقطاب المزيد من الزوار، مثل توفير خرائط رقمية وتطبيقات تتيح للسائح طلب خدمات معينة كوسائل النقل مثلاً.

ولفت سعادته، إلى أنه ومن خلال المواكبة المستمرة للتطورات الحديثة في عالم السياحة، فإن الهيئة تسعى إلى الاستفادة من مختلف الوسائل التي تساعد على التعريف بالمزايا السياحية الفريدة لإمارة الشارقة، وتعزز من مبادراتها وبرامجها الهادفة إلى الارتقاء بالقطاع السياحي المحلي والترويج لمناطق الجذب السياحي، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية رائدة.

وتوجه سعادة رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بالتقدير والامتنان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمَّد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الدعم اللامحدود الذي يقدّمه في سبيل الارتقاء بمكانة الإمارة على كافة الأصعدة والمستويات، مشيراً إلى أن الإمارة استطاعت في السنوات القليلة الماضية، أن تحجز مكانة متميّزة على خارطة السياحة العالمية، وأصبحت إحدى الوجهات المفضلة لملايين الزوار من جميع أنحاء العالم، مستندةً في ذلك إلى المقومات السياحية التاريخية والثقافية، والبنية التحتية المتطورة وخدمات الضيافة المبتكرة التي تجعلها قادرة على الاستمرار في استقطاب واستيعاب السائحين من حول العالم.

وأوضح سعادته، أن الهيئة تعمل على دعم المساعي الوطنية للنهوض بالقطاع السياحي وتسخير كافة الإمكانات، لتحقيق أفضل النتائج على مستوى الإمارة، وجعل الشارقة واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، وأعرب عن ثقته بأن الإمارة تمضي بخطى ثابتة تشق الطريق إلى مستقبل باهر يجعل الشارقة إحدى أهم الوجهات السياحية العالمية.