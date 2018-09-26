إكسبو الشارقة يروّج لمعرض الساعات في إيطاليا

الشارقة 24:

اختتم وفد من مركز إكسبو الشارقة، برئاسة سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي للمركز، في فعاليات "معرض فيشينزا أورو" المتخصص بصناعة المجوهرات، الذي عقدت فعالياته في العاصمة الإيطالية روما، خلال الفترة 22-26 سبتمبر الجاري.

وبحث وفد المركز، خلال مشاركته في المعرض، الذي يُعد ثاني أكبر حدث من نوعه في أوروبا متخصص بصناعة الذهب والمجوهرات الإيطالية والدولية عالية الجودة، فرص التعاون مع منظمي "فيشينزا أورو"، والترويج لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي يُنظمه إكسبو الشارقة مرتين سنوياً.

وأوضح سعادة سيف محمد المدفع، أن زيارة الوفد إلى إيطاليا للمشاركة في فعاليات معرض "فيشينزا أورو"، تندرج في إطار حرص المركز على تعزيز سمعته والارتقاء بأدائه وتطوير فعالياته، وفقاً لخطته الاستراتيجية الجديدة 2018-2022، وجدول الزيارات الخارجية المنبثق عنها، والذي يتضمن الحضور والمشاركة في عدد من الأحداث العالمية الرائدة للاستفادة منها في الترويج لإكسبو الشارقة، كأحد أبرز مراكز تنظيم واستضافة المعارض والفعاليات المتخصصة على مستوى المنطقة.

وأضاف سعادة المدفع، أن وفد إكسبو الشارقة، استعرض مع القائمين على تنظيم "فيشينزا أورو"، فرص بناء شراكة عمل، والتعاون في مجال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات للتوأمة، بين "فيشينزا أورو"، الذي يُعتبر من أكثر الأحداث الدولية عراقة وشهرة في مجاله على صعيد أوروبا، وبين معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي ينظمه إكسبو الشارقة، ويُعتبر الحدث الأول والأكبر من نوعه على أجندة المعارض التجارية المتخصصة في دولة الإمارات والشرق الأوسط.

وأشار سعادته إلى أن الوفد التقى عدداً من كبار العارضين المشاركين في معرض "فيشينزا أورو"، وقدّم لهم شرحاً عن مزايا المشاركة في معرض الساعات والمجوهرات الذي يقام تحت مظلة إكسبو الشارقة، وأبرز الحوافز والتسهيلات والخدمات التي يوفرها المركز للعارضين، لافتاً إلى أن المركز يتطلع لزيادة عدد الشركات الإيطالية في معرض الساعات والمجوهرات من 30 عارضاً في دورته المقبلة التي تقام مطلع الشهر المقبل إلى 50 عارضاً في دورة المعرض التالية التي ستقام في إبريل 2019.

وجاءت مشاركة الوفد في "فيشينزا أورو"، قبل أسبوع واحد على انطلاق الدورة الـ45 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في مركز إكسبو الشارقة، والتي تُقام فعالياتها على مدى 5 أيام خلال الفترة 2-6 أكتوبر المقبل، بمشاركة أكثر من 500 شركة وعلامة تجارية وطنية وعالمية من ما يزيد على 25 دولة.

ويُعتبر الجناح الإيطالي المشارك في الدورة الخريفية لمعرض الساعات والمجوهرات، ثالث أكبر جناح وطني في المعرض، بعد جناحي الهند وهونغ كونغ الوطنيين، حيث يضم 30 عارضاً من أشهر الشركات والعلامات التجارية الإيطالية في مجال صناعة وتصميم وتجارة الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية.

ويوفر معرض الساعات والمجوهرات الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة منذ 24 عاماً، منصة دولية وإقليمية لعرض أحدث تصاميم الساعات والمجوهرات والماس والأحجار الكريمة، حيث نجح على مدى دوراته الـ44 المتعاقبة في استقطاب نخبة من رواد هذه الصناعة من الهند وهونغ كونغ والمملكة المتحدة والصين واليابان وروسيا والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا والسعودية ولبنان وباكستان والأردن والبحرين وتركيا وتايوان واليمن وسنغافورة وماليزيا وتايلاند وغيرها العديد من الدول، عدا عن عشرات الشركات الإماراتية.

ويُعتبر "فيشينزا أورو" الذي يجمع تحت مظلته أكثر الشركات والعلامات التجارية موثوقية في عالم الذهب والمجوهرات، طريق الوصول الأساسي إلى الأسواق الأوروبية وروسيا، كما يُعد بمثابة مرصد متميّز للاطلاع على أحدث الاتجاهات وآخر صيحات الموضة في مجال تصميم وصناعة الذهب والمجوهرات.