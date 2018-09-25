طيران الإمارات تنال جائزة أفضل ترفيه في الأجواء

الشارقة 24 – وام:

نالت طيران الإمارات للمرة الثانية على التوالي جائزة "أفضل نظام ترفيه جوي" خلال حفل جوائز خيارات المسافرين أبيكس إكسبو" الذي أقيم مؤخراً في مدينة بوسطن الأميركية.

وحصلت الناقلة أيضاً على تصنيف ناقلة عالمية من فئة خمسة نجوم ضمن التصنيف الرسمي للناقلات الجوية، وهو الأعلى في البرنامج الرئيس لتصنيف الناقلات الجوية والذي يستند فقط على ردود فعل وآراء المسافرين.

واستثمرت الناقلة بنظامها للترفيه في الأجواء ice كجزء أساسي من خدماتها ذات المستوى العالمي، كما أطلقت مؤخراً قناتين للأطعمة والمشروبات على هذا النظام، وذلك لاطلاع ركابها على كيفية إعداد قوائم الطعام والشراب على الطائرات والعمل مع شركائها العالميين.

ويوفر ice 3500 قناة ترفيهية بما في ذلك أحدث الأفلام حول العالم بنحو 40 لغة ومسلسلات تلفزيونية وعشرات الآلاف من المقطوعات الموسيقية وألعاب الفيديو، وفي العام الماضي أضافت الناقلة أكثر من 1000 قناة لتتيح للعملاء مزيداً من خيارات الترفيه في الأجواء.