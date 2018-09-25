بورصتا دبي والسعودية تقودان موجة ارتفاع أسواق المنطقة

الشارقة 24:

ارتفعت سوق دبي، في تداولات منتصف الأسبوع، في جلسة الثلاثاء، وسط تباين أداء القطاعات والأسهم، ليرتفع مؤشرها العام إلى مستوى 2754.04 نقطة، وكان الارتفاع نسبته 0.03%.

وارتفع مؤشر السوق السعودية، بنسبة 1.76% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7905.27 نقطة، وسط دعم من أغلبية القطاعات.

وسجلت السوق الكويتية ارتفاعاً بنسبة 1.09% لتقفل عند مستوى 5339.96 نقطة، وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام.

كما ارتفع مؤشر السوق العمانية العام وصولاً إلى مستوى 448543 نقطة كان هذا الارتفاع بنسبة 0.72% بعد أداء إيجابي لقطاعي الخدمات والمال.

وفي المقابل تراجعت السوق البحرينية بنسبة 0.06% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1355.34 نقطة، بضغط من قطاعي الصناعة والاستثمار.

وأخيراً تراجع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.14%، لتقفل عند مستوى 1986.61 نقطة وسط تراجع قطاعاتها الثلاث.

السوق الإغلاق التغير دبي 2754.04 0.03 % السعودية 7905.27 1.76 % الكويت 5339.96 1.09 % البحرين 1355.34 0.06 % سالب عمان 4485.43 0.72 % الأردن 1986.61 0.14 % سالب

ارتفاع طفيف في سوق دبي

ارتفعت سوق دبي وسط تباين أداء القطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 0.75 نقطة أو ما نسبته 0.03% ليقفل عند مستوى 2754.04 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 149.4 مليون سهم بقيمة 155.7 مليون درهم، نفذت من خلال 1773 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 11 شركة واستقرار لأسعار أسهم 8 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع التأمين القطاعات المرتفعة، بنسبة 1.31% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.40%.

أرباح ملموسة في السوق السعودية

ارتفعت سوق الأسهم السعودية، وسط تباين أداء القطاعات وسط تعاملات جيدة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 136.96 نقطة أو ما نسبته 1.76% ليقفل عند مستوى 7905.27 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 121.4 مليون سهم بقيمة 2.8 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 98 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 69 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع تجزئة الأغذية القطاعات المرتفعة بنسبة 2.86% تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.38%.

السوق الكويتية ترتد مرتفعة

ارتفعت السوق الكويتية وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 57.66 نقطة، أو ما نسبته 1.09% ليقفل عند مستوى 5339.96 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 44.8 مليون سهم، بقيمة 22.5 مليون دينار نفذت من خلال 2499 صفقة.

السوق البحرينية تتراجع

تراجع أداء مؤشر السوق البحرينية وسط أداء سلبي لقطاعي الصناعة والاستثمار، وكان هذا الانخفاض بواقع 0.78 نقطة أو ما نسبته 0.06% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1355.34 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 10.8 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 7.17 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بواقع 15.71 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 0.26 نقطة، واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيمة الجلسة السابقة.

محطة خضراء في السوق العمانية

ارتفع مؤشر السوق العمانية، بعد أداء إيجابي لقطاعي الخدمات والمال، حيث أقفل المؤشر العام عند مستوى 4486.42 نقطة، رابحاً 32.17 نقطة، أو ما نسبته 0.72%.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 8.9 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليون ريال، نفذت من خلال 619 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات، وتراجعت أسعار أسهم 12 شركة، واستقرت أسعار أسهم 18 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.34%، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.39% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.34%.

السوق الأردنية تتراجع

تراجع مؤشر السوق الأردنية، بعد تراجع أداء القطاعات وسط ارتفاع أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1986.61 نقطة، ليخسر ما نسبته 0.14%.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.6 مليون سهم، بقيمة 4.6 مليون دينار نفذت من خلال 1684 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 37 شركة واستقرار لأسعار أسهم 41 شركة.