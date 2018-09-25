خالد المدفع: "سياحة الشارقة" تعمل على فتح أسواق جديدة

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

أكد سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أن الهيئة تستلهم خططها واستراتيجياتها من التوجيهات الثاقبة، لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المتمثلة في بناء شراكات استراتيجية ناجحة مع كافة الجهات المعنية، في تعزيز القطاع السياحي في إمارة الشارقة.

وأضاف المدفع لـ "الشارقة 24"، أن "الهيئة" تتطلع عبر تنظيم الجولات الترويجية إلى دول الشرق الأقصى، إلى فتح آفاق جديدة أمام المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص، لبناء علاقات مثمرة طويلة الأمد في هذه الدول، واستقطاب المزيد من الزوار، مما يساهم في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عائلية مثالية، على خريطة السياحة العالمية بحلول عام 2021.

وأشار إلى أن هذه الجولات تشكّل إضافة مهمة إلى جهودها المبذولة في تعريف الجمهور بالمنتج السياحي والثقافي المتفرّد، في إمارة الشارقة، حيث نسعى خلالها لاستعراض أهم المزايا والتجارب السياحية المتنوعة التي تقدّمها الإمارة لزوارها، بهدف استقطاب المزيد من الأسواق السياحية العالمية، خاصة الآسيوية منها، الأمر الذي يعزز استدامة قطاع السياحة والضيافة، ويحجز مكانة متميّزة للإمارة في العالم.

وتحرص الهيئة على توطيد الشراكات وتمتين جهود التآزر مع كبار صناع السياحة في العالم، وفتح أسواق سياحية جديدة، في إطار التزامها بتعزيز توسعها بشكل استراتيجي، في الأسواق السياحية العالمية.

وعبر المدفع عن سعادته بالتعاون مع طيران الإمارات، في تنظيم هذه الجولات إلى إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، باعتبارها خطوة نوعية مهمّة، تسعى الهيئة من خلالها لبناء علاقة مثمرة طويلة الأمد، تساهم في تنمية قطاع السياحة والضيافة بالشارقة محلياً، وإقليمياً وعالمياً، مع زيادة التدفقات السياحية إلى الشارقة لتصل إلى 10 ملايين سائح بغضون العام 2021.