اليابان تشارك بجناح وطني في "معرض الساعات والمجوهرات" بالشارقة

الشارقة 24:

يشهد "معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" في دورته الـ 45 التي تقام فعالياتها في مركز إكسبو الشارقة، خلال الفترة 2-6 أكتوبر المقبل، مشاركة يابانية لافتة، هي الأولى من نوعها في تاريخ الحدث الذي انطلق قبل 24 عاماً.

وتتمثل المشاركة اليابانية في دورة المعرض الخريفية لهذا العام، والتي تقام بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بجناح وطني ضخم، يضم نخبة من الشركات اليابانية الرائدة في مجال تصميم وصناعة وتجارة الساعات والمجوهرات.

كما يشهد المعرض الذي يقام على مساحة 30 ألف مترمربع، مشاركة بارزة لمجموعة شركات "مالابار للذهب والماس" وذلك للمرة الأولى أيضاً.

وتشارك الهند بأكبر جناح وطني في المعرض، الذي يقام على مدى خمسة أيام، حيث يضم الجناح الهندي تحت مظلته 58 شركة تعرض أحدث إبداعاتها لهذا الموسم، من تشكيلات الجواهر التقليدية والمعاصرة.

فيما حلت هونغ كونغ ثانية في عدد العارضين ضمن جناحها الوطني بـ 55 عارضاً، إلى جانب أجنحة أخرى لعدد من الدول الرائدة في مجال صناعة الساعات والمجوهرات، من أبرزها إيطاليا بـ 28 شركة وتركيا وماليزيا وسنغافورة ولبنان وتايلند.

وأكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن مشاركة اليابان في معرض الساعات والمجوهرات بجناح وطني يضم مجموعة من أهم وأعرق شركاتها التي تحظى بسمعة عالمية مرموقة، إلى جانب مجموعة شركات مالابار للذهب والألماس، التي تعتبر من الشركات ذائعة الصيت في المنطقة، والعديد من الشركات الرائدة الأخرى، يعكس مكانة المعرض المتنامية، وأهميته المتزايدة وجاذبيته الاستثمارية، لأهم وأشهر الشركات والعلامات التجارية على مستوى الدولة، والمنطقة والعالم.

وأشار المدفع إلى أن المشاركة اليابانية في المعرض تشكل قيمة نوعية مضافة، تعزز مسيرة الحدث وخطوة متقدمة سترافقها نتائج إيجابية عديدة، بالنسبة لتجار المنطقة، حيث تُعد اليابان واحدة من أكثر الأسواق إنتاجاً للؤلؤ والمجوهرات الجاهزة، ومن الدول التي تحظى بمكانة متقدمة في قطاع مجوهرات الألماس.

وتأتي مشاركة اليابان بجناح وطني، في ضوء الاجتماع الذي عقد في أبريل الماضي بين مركز إكسبو الشارقة، ووفد رسمي من شركة "جوكو شوكاي" اليابانية الرائدة عالمياً في مجال تصميم وصناعة المجوهرات، وتم خلاله بحث مجالات التعاون بين المركز والشركة في إطار سعي الشركة لطرح منتجاتها في منطقة الشرق الأوسط.