"العربية للطيران" تطلق رحلاتها إلى العاصمة الأفغانية كابول

الشارقة 24:

أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر ناقلة اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق رحلاتها المباشرة من إمارة الشارقة إلى العاصمة الأفغانية "كابول"، حيث من المقرر أن تنطلق الرحلة الأولى بتاريخ 4 أكتوبر المقبل.

وستسير الشركة رحلاتها الجديدة التي تستغرق ساعتين و30 دقيقة بمعدل 4 رحلات أسبوعياً، في أيام الإثنين والخميس والسبت والأحد.

حيث ستغادر رحلة الذهاب مطار الشارقة الدولي في تمام الساعة 6:40 لتصل إلى كابول في الساعة 9:40 بالتوقيت المحلي، في حين ستغادر رحلة الإياب مطار كابول الدولي في الساعة 10:40 لتحط في الشارقة في تمام الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي.

وبهذه المناسبة، صرح عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران"، أن كابول هي أحدث الإضافات إلى شبكة رحلات العربية، وتأتي تلبيةً لاحتياجات آلاف المسافرين من أفغانستان ودولة الإمارات العربية المتحدة وسائر أرجاء المنطقة، بإطلاق رحلات جديدة تربط بين هاتين الوجهتين، لتمكين المسافرين من التمتع بالخدمات الاستثنائية التي تمنحهم أفضل خيارات القيمة مقابل المال.

وتسير "العربية للطيران" رحلاتها حالياً إلى أكثر من 150 وجهة عالمية، انطلاقاً من 4 مراكز عمليات رئيسية للشركة متوزعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.