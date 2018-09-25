النفط دون ذروة 4 سنوات مع مقاومة المنتجين زيادة المعروض

الشارقة 24 – رويترز:





استقرت أسعار النفط، الثلاثاء، عند أقل بقليل من ذروتها في 4 سنوات التي سجلتها خلال الجلسة السابقة، في ظل عقوبات أميركية وشيكة على إيران، وعدم استعداد منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لزيادة الإنتاج مما دعم السوق.

وفي الساعة 05:35 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 81.39 دولار للبرميل مرتفعة 19 سنتاً، بما يعادل 0.2%، ومقتربة من ذروة 81.48 دولار التي لامستها في الجلسة السابقة وهي الأعلى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014.

وسجلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 72.18 دولار للبرميل، بزيادة 10 سنتات أو 0.1% عن التسوية السابقة.