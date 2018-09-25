الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية توقعان اتفاق تجارة حرة

الشارقة 24 – رويترز:

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن، الإثنين، اتفاقاً جديداً للتجارة الحرة بين بلديهما، في نيويورك.

ويتضمن الاتفاق الذي وصفه ترامب بأنه "علامة تاريخية"، عناصر مهمة لخفض العجز التجاري الأميركي مع كوريا الجنوبية.

ومن بين النقاط الرئيسية، زيادة في حصة السيارات للشركات المصنعة الأميركية، وسيتمكن كل مصنع من إرسال ما يصل إلى 50 ألف سيارة إلى كوريا الجنوبية في المستقبل، أي أكثر من ضعف الحد السابق.

كما قامت سيول بتخفيف معاييرها البيئية للواردات الأميركية في مقابل إعفائها من الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب، ولكن يجب عليها التمسك بالحصص.

وتستطيع كوريا الجنوبية الآن تسليم 70 % من متوسط ما كانت تورده خلال السنوات الثلاث الماضية، دون دفع رسوم جمركية خاصة.

وجاء توقيع الاتفاق في نفس اليوم الذي زادت فيه وتيرة الحرب التجارية الأميركية مع الصين، حيث بدأ سريان رسوم أميركية جديدة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.