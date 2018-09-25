الأحمر والأخضر يتنازعان السيطرة على بورصات المنطقة

الشارقة 24:

تراجعت سوق دبي، في ثاني تداولات الأسبوع في جلسة الإثنين، وسط تباين أداء القطاعات والأسهم ليتراجع مؤشرها العام إلى مستوى 2753.29 نقطة، وكان الانخفاض بنسبة 0.31%.

وسجلت السوق الكويتية تراجعاً بنسبة 0.12% لتقفل عند مستوى 5282.30 نقطة وسط تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام.

كما تراجع مؤشر السوق العمانية العام، وصولاً إلى مستوى 4453.27 نقطة، كان هذا الانخفاض بنسبة 0.74% بعد أداء سلبي لكافة القطاعات.

وفي المقابل ارتفعت السوق البحرينية بنسبة 0.35% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1356.13 نقطة، بدعم من قطاع البنوك التجارية.

وأخيراً استقر مؤشر السوق الأردنية، على نفس قيمة الجلسة السابقة، لتقفل عند مستوى 1995.05 نقطة، وسط تباين أداء القطاعات.

السوق الإغلاق التغير دبي 2753.29 0.31 % سالب الكويت 5282.30 0.12 % سالب البحرين 1356.13 0.35 % عمان 4453.27 0.74 % سالب الأردن 1995.05 0.00 %

تراجع آخر لسوق دبي

تراجعت سوق دبي وسط تباين أداء القطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 8.65 نقطة أو ما نسبته 0.31% ليقفل عند مستوى 2753.29 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 132.8 مليون سهم بقيمة 139.7 مليون درهم، نفذت من خلال 1946 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 20 شركة واستقرار لأسعار أسهم 3 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الاستثمار القطاعات المرتفعة بنسبة 0.61% تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.20%.

السوق الكويتية تتراجع

تراجعت السوق الكويتية وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 6.45 نقطة، أو ما نسبته 0.12% ليقفل عند مستوى 5282.30 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 30.9 مليون سهم، بقيمة 12.7 مليون دينار نفذت من خلال 1682 صفقة.

قطاع البنوك التجارية يواصل دعمه للسوق البحرينية

ارتفع أداء مؤشر السوق البحرينية وسط أداء إيجابي لقطاع البنوك التجارية، وكان هذا الارتفاع بواقع 4.39 نقطة أو ما نسبته 0.35% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1356.13 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.9 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 2.19 نقطة، واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيمة الجلسة السابقة.

السوق العمانية تواصل تراجعها

تراجع مؤشر السوق العمانية بكافة قطاعاتها، حيث أقفل مؤشرها العام عند مستوى 4486.42 نقطة خاسراً 33.15 نقطة، أو ما نسبته 0.74%.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 7.4 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليون ريال نفذت من خلال 407 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات وتراجعت أسعار أسهم 16 شركة واستقرت أسعار أسهم 18 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق، بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.94% تلاه القطاع المالي، بنسبة 0.51% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.02%.

السوق الأردنية تتراجع بضغط من قطاعاتها الثلاث

تراجع مؤشر السوق الأردنية، بعد تراجع أداء القطاعات وسط تباين أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1989.35 نقطة، ليخسر ما نسبته 0.29%.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.3 مليون سهم، بقيمة 4.5 مليون دينار نفذت من خلال 1559 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 40 شركة، واستقرار لأسعار أسهم 46 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات، بنسبة 0.67% تلاه قطاع الصناعة، بنسبة 0.41% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.08%.