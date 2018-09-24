"المركزي" يضبط سيولة البنوك بسحب 11.7 مليار في أغسطس

الشارقة 24 – وام:

رفع مصرف الإمارات المركزي، من وتيرة سحب السيولة الفائضة لدى الجهاز المصرفي خلال أغسطس الماضي، في توجه وصفه خبراء القطاع، بأنه يستهدف ضبط حركة السيولة الزائدة عن حاجة البنوك.

ووفقاً للأرقام الموثقة، في أحدث تقارير المصرف المركزي، فقد بلغت قيمة السيولة التي جرى سحبها خلال أغسطس 2018 نحو 11.7 مليار درهم، الأمر الذي جاء بعكس النهج الذي اتبعه المركزي في شهر يوليو من العام ذاته، عندما قام بضخ سيولة قيمتها 5.2 مليار درهم في الجهاز المصرفي.

ومع عودة المصرف المركزي، لسحب السيولة الفائضة لدى الجهاز المصرفي، فقد ارتفع رصيده من شهادات الإيداع إلى 132.7 مليار درهم في نهاية أغسطس، مقارنة مع 121 مليار درهم في يوليو السابق.