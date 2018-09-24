غرفة الشارقة تختتم مشاركتها في معرض غذائي روسي

الشارقة 24:

اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، فعاليات بعثتها التجارية التي نظمتها بالتعاون مع اتحاد غرف الإمارات، للمشاركة في معرض المنتجات الصناعية الغذائية الروسي، الذي أقيم خلال الفترة 17-19 سبتمبر الجاري في موسكو.

وضم الوفد، سعادة حميد محمد بن سالم أمين عام اتحاد غرف الإمارات، وعبد العزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء في غرفة الشارقة مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع للغرفة، ولمياء الجسمي تنفيذي أول تنمية الصناعات الوطنية في المركز، ومحمد الخيال تنفيذي أول علاقات عامة في الغرفة، إلى جانب ممثلي أكثر من 20 شركة متخصصة بصناعة وتجارة المواد الغذائية في الدولة.

وعلى هامش المشاركة، نظمت الغرفة ملتقى الأعمال الإماراتي-الروسي، بدعم من سفارة الدولة في جمهورية روسيا الاتحادية، وشارك فيها الوفد الرسمي إلى جانب عدد من المسؤولين في الهيئات والمؤسسات الاقتصادية الروسية، وتم خلالها تسليط الضوء على الفرص الاقتصادية السانحة لدى كل جانب.

واستعرض عبد العزيز شطاف، خلال الملتقى، الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع صناعة المواد الغذائية على مستوى دولة الإمارات بشكل عام، وفي إمارة الشارقة على وجه الخصوص، مقدماً لمحة شاملة عن أبرز المزايا التنافسية والحوافز الجاذبة التي توفرها الإمارات للمستثمرين الأجانب، والتي تمكنهم من تأسيس وممارسة الأعمال بسهولة ويسر، وسط بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة، تضمن لهم تحقيق أفضل العوائد والتوسع في أسواق المنطقة.

كما استعرض مساعد المدير العام لقطاع الأعضاء، الجهود التي تبذلها غرفة الشارقة ممثلة بمركز تنمية الصادرات، في إطار خطته الاستراتيجية الرامية، لتحسين وتطوير منتجات الإمارة المُعدّة للتصدير، وتوسعة رقعة انتشارها الجغرافي على خارطة التجارة العالمية حسب الصادرات وأنواعها، وذلك انطلاقاً من حرص الغرفة على تعزيز العلاقات التجارية بين إمارة الشارقة ومختلف دول العالم، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام الصناعات الوطنية التي تتميز بجودتها العالية، وتمكين مجتمع الأعمال المحلي من بناء الشراكات وتبادل المصالح مع نظرائه حول العالم.

وقام وفد الغرفة والاتحاد، الذي ضم عدداً من رجال الأعمال، بزيارة إلى غرفة تجارة موسكو، والتقى خلالها مع سورين فارادكيان نائب رئيس الغرفة، الذي رحب بالوفد الزائر، وأطلعهم على الفعاليات والأنشطة الاقتصادية التي تقيمها غرفة موسكو، معتبراً أن الزيارة مهمة لكونها تساهم في تبادل الخبرات والمعلومات، وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، وتحفيز رجال الأعمال من كل جانب، للتعرف على الفرص المتاحة، وفتح المجال أمام الشركات الإماراتية لدخول السوق الروسية، وأثنى على مشاركة الغرفة في معرض الصناعات الغذائية الروسية.

ونظّمت شركة دبي للاستشارات الشريك في تنظيم مشاركة البعثة التجارية للغرفة في فعاليات المعرض، عدداً من اجتماعات مطابقة الأعمال ولقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات المُصدّرة من الشارقة والمستوردين المحتملين من الجانب الروسي، حيث تم التعريف بنماذج من المنتجات الصناعية للمنشآت المشاركة ضمن البعثة، والتي تتخذ من إمارة الشارقة منصة لأعمالها، وتسعى لبناء شراكات استثمارية جديدة، وعقد صفقات تجارية مجزية.

وأعلن سعادة حميد محمد بن سالم أمين عام اتحاد غرف الإمارات، أن المشاركة في فعاليات هذا الحدث الدولي الذي يُعد من أبرز الفعاليات على خارطة المعارض العالمية، يُشكّل عاملاً إيجابياً للترويج للمنتجات الصناعية للشركات الإماراتية وفرصة مميزة لتبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على أفضل الممارسات في إدارة وتشغيل المنشآت الصناعية، وفتح أسواق جديدة تساهم في زيادة حركة المبادلات التجارية بين الإمارات ودول العالم.

من جانبه، أثنى عبد العزيز محمد شطاف، على نتائج مشاركة بعثة الغرفة في فعاليات المعرض الروسي، التي جاءت ضمن برنامج المشاركات الخارجية لمركز تنمية الصادرات، وفي إطار سعيه الدؤوب للترويج للقطاع الصناعي المحلي، وحرصه الدائم على فتح أسواق تصديرية جديدة والوصول إلى مستوردين ومستثمرين وشركاء جدد للقطاع الخاص في الإمارات والشارقة، تضمن توسعة انتشار المنتج الإماراتي في الأسواق الدولية، مشيراً إلى أن البعثة أتاحت العديد من الفرص الواعدة للشركات التي رافقتها والتي من شأنها أن تمهد لقيام شراكات مستقبلية مجزية.

من جهتهم، أكد ممثلو المنشآت الصناعية والإنتاجية الإماراتية، التي شاركت ضمن البعثة التجارية، أهمية البعثة ونتائجها المثمرة، معربين عن تقديرهم للجهود التي تبذلها غرفة الشارقة، لدعم مصالح مجتمع الأعمال المحلي، وسعيها الدائم لفتح أسواق جديدة لتصدير المنتجات الوطنية، مؤكدين حرصهم على المشاركة في البعثات الدورية التي ينظمها مركز الشارقة لتنمية الصادرات، باعتبارها فرصة لزيادة استثماراتهم وتعزيز تواجدهم في مختلف الأسواق الخارجية.

وجاء تنظيم هذه البعثة إلى جمهورية روسيا الاتحادية، في إطار مبادرات مركز الشارقة لتنمية الأعمال، الرامية إلى توفير بيئة مثالية داعمة ومطورة للصادرات المحلية، وتقديم خدمات متنوعة لتشجيع المنشآت الصناعية، للعمل على رفع قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية، والاستجابة للفرص التسويقية الإقليمية والدولية، إلى جانب إبراز قدرات ومقومات قطاع الأعمال بالدولة، الذي يتسم بالانفتاح الاقتصادي والتجاري على دول العالم، وبوجود بيئة استثمارية مشجعة لرؤوس الأموال والشركات الروسية، وبما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين الإمارات وروسيا، والذي وصل إلى 2.5 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة.