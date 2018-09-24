الذهب مستقر مع صعود الدولار

الشارقة 24 – رويترز:

استقر الذهب، الإثنين، مع صعود الدولار عقب أنباء عن إلغاء الصين محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، في حين يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" هذا الأسبوع لاستقاء الاتجاه فيما يتعلق بزيادات أسعار الفائدة.

وركز المستثمرون على التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن ألغت بكين محادثات تجارية متوسطة المستوى مع الولايات المتحدة.

وزاد الذهب 0.1% في المعاملات الفورية إلى 1198.36 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 07:17 بتوقيت جرينتش، بعد أن فقد ما يصل إلى 1.3% يوم الجمعة.

وفي العقود الأميركية الآجلة لم يطرأ تغير يذكر على الذهب عند 1201.6 دولار للأوقية، والتعاملات ضعيفة في آسيا اليوم نظراً لإغلاق أسواق اليابان والصين.

وارتفع السعر الفوري للفضة 0.2% إلى 14.27 دولار للأوقية.