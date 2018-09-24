وزارة الاقتصاد تطلق دليل "بوصلة المستثمر"

الشارقة 24 – وام:

أطلقت إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد إصداراً جديداً بعنوان "بوصلة المستثمر"، عبارة عن دليل متخصص يهدف إلى التعريف بالمزايا والحوافز التي تتمتع بها منظومة الاستثمار الحيوية في دولة الإمارات.

يأتي الدليل في إطار التزام وزارة الاقتصاد بتوفير بيئة معرفية غنية بالمعلومات والإحصاءات الدقيقة التي ترسم صورة واضحة عن المناخ الاقتصادي والبيئة الاستثمارية في الدولة وتزيد وعي القطاعين العام والخاص بتطورات الاقتصاد الوطني وحوافز أنشطة الأعمال الاستثمارية والتجارية في الدولة ما يثري قرارات وخطط المستثمرين من داخلها وخارجها.

وأفاد سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بأن الدليل هو ثمرة جهود مجموعة من الخبراء والمتخصصين في الوزارة، لتسليط الضوء على القطاعات الاستثمارية الواعدة بدولة الإمارات وفرص الشراكة والتعاون التي تطرحها مع التركيز على الخصائص والمميزات التجارية والاستثمارية التي تتمتع بها كل إمارة من إمارات الدولة السبع بما يوفر للمستثمرين وأصحاب الأعمال معلومات حيوية تساعدهم على العثور على اهتماماتهم الأساسية ومشاريعهم المستقبلية.

وأضاف أن محتويات الدليل تعكس صورة واضحة عن تنوع اقتصاد الإمارات وتبرز مصادر قوته وتنافسيته الاستثمارية، مثل الموقع الاستراتيجي وحالة الأمن والاستقرار والبنى التحتية المتطورة والخدمات الحكومية المتميزة والميسرة والإدارة الاستراتيجية للموارد ومنظومة التشريعات والسياسات الاقتصادية الفعالة والنظم الإدارية الحديثة والمكانة التجارية المرموقة عالميا والعلاقات الدولية الواسعة والمتينة.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية أن الدليل يمثل أيضاً بما يوفره من معلومات متخصصة فرصة لرواد الأعمال، لتعزيز روح المبادرة لديهم وتحفيزهم لبدء رحلة الاستثمار في القطاعات التي تمثل محور اهتمامهم على أسس معرفية سليمة، ولا سيما القطاعات الواعدة والمستدامة المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير والتي تمثل ركيزة للتنمية المستقبلية في دولة الإمارات.

من جانبها قالت هند اليوحة مديرة إدارة الاستثمار إن الدليل ينقسم إلى أربعة أقسام رئيسية حيث يقدم القسم الأول نظرة عامة على الآفاق المستقبلية لدولة الإمارات بما في ذلك الممكنات الاستراتيجية التي تشكل نظام الاستثمار الحيوي في الدولة، ويصف القسم الثاني بالتفاصيل والأرقام والمؤشرات معالم الاقتصاد الوطني للدولة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها.

وأضافت أن القسم الثالث يسلط الضوء على عدد من أكثر المجالات أهمية التي تتولى دولة الإمارات طرحها وتقديمها ضماناً لجعلها وجهة استثمارية رائدة، فيما يوفر القسم الرابع نظرة معمقة على فرص الاستثمار في الإمارات مصنفة وفقاً للقطاعات.

ويتوافر الدليل بصيغة مطبوعة باللغتين العربية والإنجليزية لدى مكاتب وزارة الاقتصاد والجهات الشريكة من القطاعين الحكومي والخاص والسفارات والبعثات الدبلوماسية في الدولة ومنصات الفعاليات الاقتصادية التي تنظمها الوزارة وغيرها، إلى جانب وجود الدليل بصيغة إلكترونية على موقع وزارة الاقتصاد الإلكتروني.