أسعار النفط ترتفع بفعل شح السوق

الشارقة 24 – رويترز:

ارتفعت أسعار النفط، الإثنين، في ظل شح الأسواق الأميركية قبيل أسابيع قليلة فحسب من خطة واشنطن لفرض عقوبات جديدة على إيران، بينما توقع متعاملون كبار وبنوك أن يتجاوز السعر 90 دولاراً للبرميل في الأشهر المقبلة.

وفي الساعة 05:01 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 79.82 دولار للبرميل، مرتفعة بذلك 1.02 دولار بما يعادل 1.3% عن إغلاقها السابق.

وزادت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 82 سنتاً، أو 1.2% لتسجل 71.60 دولار للبرميل.

ومخزونات النفط الخام التجارية الأميركية عند أدنى مستوياتها منذ أوائل 2015 وسط سوق شحيحة، وفي حين يظل الإنتاج قرب مستوى قياسي يبلغ 11 مليون برميل يومياً، فإن خفوت نشاط الحفر بالولايات المتحدة في الفترة الأخيرة يشير إلى تباطؤ.