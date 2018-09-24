الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية تدخل حيز التنفيذ

الشارقة 24 – رويترز:

دخلت أكبر حزمة من الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية حيز التنفيذ، الإثنين، حيث لم يظهر أي من الجانبين أي علامة على التراجع في حربهما الاقتصادية المتأججة.

ودخلت التعريفات الجمركية المحددة مبدئياً بنسبة 10% على ما قيمته 200 مليار دولار من الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ، صباح الإثنين.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي خلال إعلانه عن أكبر حزمة من الرسوم الجمركية حتى الآن في النزاع التجاري، أن الرسوم ستزيد بعد ذلك إلى 25 %، اعتباراً من يناير المقبل.

وبدورها ستقوم بكين بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 5 و10%، اعتماداً على المنتج، على واردات بقيمة 60 مليار دولار من المنتجات الأميركية.