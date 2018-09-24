أميركا والصين تتبادلان فرض التعريفات الجمركية

الشارقة 24 – رويترز:

أرغمت كل من الولايات المتحدة والصين تعريفات جمركية جديدة على سلع للدولة الأخرى، الإثنين، في الوقت الذي لم يبد فيه أكبر اقتصادين في العالم، ما يشير إلى تراجعهما عن نزاع تجاري مرير متصاعد أدى إلى توتر الأسواق المالية.

وبدأ في الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش سريان الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على سلع صينية، بقيمة 200 مليار دولار، والرسوم الانتقامية، التي فرضتها الصين على منتجات أميركية بقيمة 60 مليار دولار.

وكانت كل من الدولتين قد فرضت بالفعل تعريفات على سلع للدول الأخرى بقيمة 50 مليار دولار في وقت سابق من العام الجاري.

وتراوحت المنتجات الصينية التي فرضت الولايات المتحدة عليها رسوما بين المكانس الكهربائية والأجهزة المتصلة بالإنترنت، في حين أن السلع الأميركية التي استهدفتها الصين تشمل الغاز الطبيعي المسال وأنواعاً معينة من الطائرات.