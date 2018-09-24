ديوان المحاسبة يستضيف "مؤتمر معهد شارتر للمالية والمحاسبة"

الشارقة 24 – وام:

يستضيف ديوان المحاسبة أعمال مؤتمر معهد شارترد للمالية والمحاسبة "CIPFA" التي بدأت، الأحد، وتستمر يومين في مقر الديوان بأبوظبي، بمشاركة عدد من الخبراء الماليين في القطاع العام لإلقاء الضوء على مجالات متعددة تتعلق بسياسات الحكومات التي تساعد في دفع النمو الاقتصادي.

يستعرض المؤتمر جملة من الأهداف من أهمها الإدارة المالية العامة ومدى تأثيرها في تحسين الخدمات للقطاع العام، وصولاً لتقديم خدمات بصورة أفضل وتحسين رفاهية الشعوب في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساعدة على الحد من الفقر والقضاء على الاحتيال والفساد.

وتم خلال المؤتمر عقد عدة جلسات تضمنت كيفية التقليل من حالات الغش والاحتيال والفساد وكيفية إدارة المال العام بصورة أفضل، بجانب مناقشة الآليات المستخدمة من قبل الحكومات لغرس القيم والأخلاق التي تدعم أهداف التنمية المستدامة.

وأكد معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة رئيس منظمة الانتوساي - خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر- أن من المواضيع الجديرة بالاهتمام و البحث و الدراسة كيفية منع الفساد في ظل العولمة والتعقيد التكنولوجي الأمر الذي يحتاج إلى المزيد من التعاون وتبادل المعلومات فيما بين المؤسسات و الهيئات المعنية، مشيراً إلى أن ديوان المحاسبة هو السلطة المركزية في دولة الإمارات المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.