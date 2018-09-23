الأحمر يلون بورصات المنطقة في تداولات يوم الأحد

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في أولى تداولات الأسبوع بجلسة يوم الأحد، وفي ظل ذلك تراجعت سوق دبي وسط تباين أداء القطاعات والأسهم ليتراجع مؤشرها العام إلى مستوى 2761.94 نقطة وكان الانخفاض نسبته 0.09%، وسجلت السوق الكويتية تراجعا بنسبة 1.38% لتقفل عند مستوى 7768.31 نقطة وسط تراجع ملموس لمؤشرات السيولة والأحجام، كما تراجع مؤشر السوق العمانية العام وصولاً إلى مستوى 4486.42 نقطة كان هذا الانخفاض بنسبة 0.20% بعد أداء سلبي لكافة القطاعات، وفي المقابل ارتفعت السوق البحرينية بنسبة 0.23% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1351.44 نقطة بدعم من قطاع البنوك التجارية، وأخيراً استقر مؤشر السوق الأردنية على نفس قيمة الجلسة السابقة، لتقفل عند مستوى 1995.05 نقطة وسط تباين أداء القطاعات.

السوق الإغلاق التغير دبي 2761.94 0.09 % سالب الكويت 5288.75 1.38 % سالب البحرين 1351.44 0.85 % عمان 4486.42 0.20 % سالب الأردن 1995.05 0.00 %

محطة حمراء في سوق دبي بضغط ترأسه قطاع الخدمات

تراجعت سوق دبي في تعاملات يوم الأحد، وسط تباين أداء القطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 2.44 نقطة أو ما نسبته 0.09% ليقفل عند مستوى 2761.94 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 135.7 مليون سهم بقيمة 133.7 مليون درهم نفذت من خلال 1587 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 18 شركة واستقرار لأسعار أسهم 3 شركات، وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع السلع القطاعات المرتفعة بنسبة 1.76% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، في المقابل تصدر قطاع الخدمات القطاعات المتراجعة بنسبة 1.93% تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.10%.

وسجل سعر سهم دي إكس بي انترتينمنتس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.94% وصولاً إلى سعر 0.367 درهم تلاه سهم REIT بنسبة 1.87% وصولاً إلى سعر 0.925 درهم، في المقابل سجل سعر سهم تكافل إلى أعلى نسبة تراجع بواقع 4.97% وصولاً إلى سعر 1.72 درهم تلاه سهم اكتتاب بنسبة 4.48% وصولاً إلى سعر 0.227 درهم، واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 33.8 مليون سهم تلاه سهم إعمار بواقع 18.9 مليون سهم، واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 49.2 مليون درهم تلاه سهم ديار للتطوير بواقع 26.7 مليون درهم.

السوق الكويتية تتراجع 1.38% في أولى تداولات الأسبوع

تراجعت السوق الكويتية في تعاملات يوم الأحد، وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 74 نقطة أو ما نسبته 1.38% ليقفل عند مستوى 5288.75 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 52.7 مليون سهم بقيمة 24.1 مليون دينار نفذت من خلال 2364 صفقة.

وسجل سعر سهم اهلي متحد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.37% وصولاً إلى سعر 0.215 دينار تلاه سهم جي اف اتش بنسبة 2.64% وصولاً إلى سعر 0.101 دينار، في المقابل سجل سعر سهم زين أعلى نسبة تراجع بواقع 2.49% وصولاً إلى سعر 0.470 دينار تلاه سهم بيتك بنسبة 2.47% وصولاً إلى سعر 0.592 دينار، واحتل سهم اهلي متحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 15.6 مليون سهم تلاه سهم بيتك بواقع 10.1 مليون سهم، واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 7.6 مليون دينار تلاه سهم بيتك بواقع 6 مليون دينار.

قطاع البنوك التجارية يقود السوق البحرينية للارتفاع

ارتفع أداء مؤشر السوق البحرينية في تعاملات يوم الأحد، وسط أداء إيجابي لقطاع البنوك التجارية، وكان هذا الارتفاع بواقع 11.38 نقطة أو ما نسبته 0.85% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1351.44 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.3 مليون سهم بقيمة 685.7 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 55.81 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 4.41 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 1.95 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم البنك الأهلي المتحد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.73% وصولاً إلى سعر 0.695 دولار تلاه سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.41% وصولاً إلى سعر 0.720 دينار، سجل سعر سهم شركة البحرين للسينما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.96% وصولاً إلى سعر 1.000 دينار تلاه سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.37% وصولاً إلى سعر 0.360 دولار، واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التعاملات بواقع 1.6 مليون سهم تلاه سهم مجموعة جي اف اتش المالية بواقع 1.1 مليون سهم.

خسائر في السوق العمانية على كافة المستويات

تراجع مؤشر السوق العمانية في تعاملات يوم الأحد، بعد سلبي لكافة قطاعاتها، حيث اقفل مؤشرها العام عند مستوى 4486.42 نقطة خاسرا 8.90 نقطة أو ما نسبته 0.20%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.6 مليون سهم بقيمة 525.6 ألف ريال نفذت من خلال 330 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركتين اثنتين وتراجعت أسعار أسهم 11 شركة واستقرت أسعار أسهم 25 شركة، وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.74% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.36% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.07%.

وسجل سعر سهم ظفار لتوليد الكهرباء أعلى نسبة تراجع بواقع 1.85% وصولاً إلى سعر 0.220 ريال تلاه سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم بنسبة 0.52% وصولاً إلى سعر 0.386 ريال، وسجل سعر سهم مسقط للغازات أعلى نسبة تراجع بواقع 4.59% وصولاً إلى سعر 0.270 ريال تلاه سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية بنسبة 3.55% وصولاً إلى سعر 0.272 ريال، واحتل سهم المدينة تكافل المركز الأول من حيث حجم التعاملات بواقع 790 ألف سهم تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 552 ألف سهم، واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 98 ألف ريال تلاه سهم المدينة تكافل بواقع 74.2 ألف سهم.

استقرار أداء السوق الأردنية وسط تباين أداء القطاعات

استقر مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة يوم الأحد، على نفس قيمة الجلسة السابقة بعد تباين أداء القطاعات وسط تراجع أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1995.05 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.2 مليون سهم بقيمة 4.2 مليون دينار نفذت من خلال 1495 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 28 شركة واستقرار لأسعار أسهم 36 شركة، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.07%، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.20% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.01%.

وسجل سعر سهم إعمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69% وصولاً إلى سعر 0.14 دينار تلاه سهم العالمية للوساطة والأسواق المالية بنسبة 5.55% وصولاً إلى سعر 0.19 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الدولية للاستثمارات الطبية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.62% وصولاً إلى سعر 1.65 دينار تلاه سهم الشامخة للاستثمارات العقارية المالية بنسبة 4.25% وصولاً إلى سعر 0.90 دينار، واحتل سهم مجموعة العصر للاستثمار المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 467.8 ألف دينار تلاه سهم التجمعات الاستثمارية المتخصصة بواقع 883.5 ألف دينار.