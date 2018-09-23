أوبك وحلفاؤها يختتمون اجتماعهم دون التعهد بزيادة الإمدادات

الشارقة 24 – رويترز:

اختتمت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها من المنتجين المستقلين، ومن بينهم روسيا، اجتماعهم في الجزائر، الأحد، دون توصية رسمية بأي زيادة إضافية في الإمدادات.

وقال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي، ونظيره الكويتي بخيت الرشيدي للصحفيين، إن المنتجين اتفقوا على ضرورة التركيز على الوصول إلى نسبة الامتثال بنسبة 100 % لتخفيضات الإنتاج، والذي جرى الاتفاق عليه في اجتماع أوبك في يونيو.

ويعني ذلك فعلياً تعويض انخفاض الإنتاج الإيراني.

وقال الرمحي إنه لم تتم مناقشة الآلية المحددة للقيام بذلك.