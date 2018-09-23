بلحيف النعيمي ووزير التجارة الإيرلندي يبحثان التعاون

الشارقة 24 – وام:

بحث معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، خلال لقائه ببات برين وزيرة الدولة للتجارة والتوظيف الإيرلندي، سبل وآليات العمل المشترك بين البلدين في مجال البنية التحتية والإسكان.

وأكد معالي النعيمي، خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة التجارة والتوظيف بمدينة دبلن، على هامش زيارته والوفد المرافق لجمهورية إيرلندا، اهتمام دولة الإمارات بعقد شركات مع القطاع الخاص بهدف جذب الاستثمارات الإيرلندية في مجال البنية التحتية.

ووجه معاليه الدعوة إلى بات برين لزيارة دولة الإمارات ومتابعة المباحثات المتعلقة، بالتعاون بين الجانبين والاطلاع على ما حققته الدولة من إنجازات في مجال إسكان المواطنين والخطط المستقبلية في هذا المجال.

من جانبه، أكد بات برين أن التعاون بين إيرلندا والإمارات في مجال البنية التحتية والاسكان محط اهتمام القيادة الإيرلندية، لافتاً إلى توجه حكومتها القائم على تبني منظومة الاستدامة بالمساكن بحلول 2020.