"موارد الشارقة" تنجز 70% من مراحل مبادرة "تعزيز العلاقات"

الشارقة 24:

أتمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة 70% من مراحل تنفيذ مبادرتها لتعزيز التواصل الفعال مع جهات ومؤسسات ودوائر حكومة الشارقة، التي تتمثل في سلسلة زيارات ميدانية تقوم بها لجنة العلاقات الإدارية بالدائرة لمقار الجهات والهيئات والدوائر في الإمارة ومدنها الوسطى والشرقية.

وتهدف اللجنة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وإزالة الصعوبات التي تواجه الجهات الحكومية، وتفعيل التواصل المباشر والمثمر بين الدائرة والجهات، وتتكون من فريق عمل فني متخصص وخبير في كافة الشؤون الإدارية، والإجراءات الوظيفية الذاتية، والخدمات المساندة، ومعني بتقديم الحلول والاستشارات والتوضيحات للموظفين المعنيين، والإجابة على استفساراتهم، وتوضيح كافة التفاصيل المعنية بالإجراءات الذاتية للموظفين؛ مثل الرواتب والتعيينات والترقيات والعلاوات وغيرها.

وأوضح سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، أن هذه المبادرة تأتي ضمن سعي الدائرة الدائم لتطوير ممارساتها في التواصل من أجل تحقيق صياغة متكاملة لعمليات التواصل الحكومي، وبناء نظام يضمن تنسيق الجهود المشتركة بين الدائرة والجهات الحكومية بإمارة الشارقة.

وتابع أن هذه المبادرة تنبع من خطة عملية متكاملة للنهج، الذي تتخذه الدائرة في مجال الاتصال الذي يعتبر أساساً استراتيجياً مرتبطاً بكافة مجالات التعاون الأخرى بين الدائرة ومؤسسات الحكومة.