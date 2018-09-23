القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2018 تنطلق أكتوبر المقبل

الشارقة 24:

تركز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2018 خلال انعقاد فعالياتها في أكتوبر المقبل، في دبي، على دور الشباب في تعزيز الاقتصاد الأخضر، وضمان مستقبل مستدام، حيث شدد منظمو القمة على أهمية انخراط الفئات الشبابية في عمليات اتخاد القرار في مجالات مكافحة التغير المناخي والتنمية المستدامة.

وقد احتفت دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤخراً، إلى جانب دول كثيرة حول العالم باليوم العالمي للشباب، حيث لا يقتصر اهتمام دولة الإمارات بالشباب على الجانب المحلي فحسب بل يتعداه إلى المستوى العربي، إذ تعمل الدولة على تشجيع مبادرات يقودها الشباب العربي لخلق فضاءات أوسع تتيح لهم الإسهام في الجهود والمساعي الوطنية للتنمية المستدامة.

وبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، تنعقد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تنظمها المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وهيئة كهرباء ومياه دبي، حيث يقام ضمن فعاليات القمة لهذا العام ملتقى "تبادل الابتكارات بمجال المناخ" "كليكس"، الذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة بالدولة لتعزيز التواصل بين المستثمرين الدوليين وقادة الاقتصاد الأخضر من كافة أنحاء العالم، وذلك خلال جلسة متخصصة تُعقد لهذا الغرض.

وتقوم مبادرة "كليكس" ببحث عالمي للابتكارات العالمية قبل انعقاد الملتقى، وذلك بهدف تلقي مئات الطلبات من كل أنحاء العالم قبل الانطلاق الفعلي للحدث.

وقال سعادة سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر: "نعمل على تحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، التي تولي أهمية كبيرة للشباب وتمكينهم ليكونوا قادرين على تحمل المسؤوليات والابتكار والإسهام في رفاه المجتمع في الامارات، لكون "الشباب أمل الحاضر والمستقبل، وهم أغلى مورد للإمارات"، حيث ستشكل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر وملتقى "كليكس" فرصة لتأكيد التزامنا بدعم الشباب وإبراز دورهم في رفد مسيرة التنمية المستدامة الشاملة، كما ستكون القمة منصة تفاعلية للتواصل مع الشباب والتعرف على آرائهم وأفكارهم، وبناء قدراتهم وإطلاق العنان لإبداعاتهم، وإشراكهم في عملية استشراف وصناعة مستقبل أفضل لوطننا وللعالم".

وتقام الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تعقد فعالياتها تحت شعار "تعزيز الابتكار، قيادة التغيير" يومي 24 و25 أكتوبر المقبل، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وهي تشكل منصة استراتيجية هامة لتبادل المعارف والخبرات والتركيز على التقنيات الإحلالية، التي من شأنها دعم نمو الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك تعزيز كفاءة الطاقة والحفاظ عليها والتوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة.

وتركز القمة في دورتها لهذا العام على ثلاثة محاور رئيسية هي: رؤوس الأموال الخضراء، والتحول الرقمي، والقيادة والتفاعل المجتمعي، وهي تجمع نخبة من المسؤولين الماليين، والمستثمرين، والمفكرين والقادة، لمناقشة السبل التي يمكن من خلالها تعزيز تدفق رؤوس الأموال الخضراء للمشاريع الصديقة للبيئة على المستويين الاقليمي والعالمي، والكيفية التي يمكن من خلالها تقليل مخاطر هذه الاستثمارات.