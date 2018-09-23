محمد بن نهيان بن مبارك يفتتح مركز السعادة لخدمة رجال الأعمال بالشارقة

الشارقة 24 – وام:

افتتح الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان السبت، مركز السعادة لخدمة رجال الأعمال "تسهيل" بمنطقة سمنان بالشارقة والذي يعد أحدث مراكز الإمارة التي تقدم خدمات رجال الأعمال.

حضر الافتتاح، الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية في الشارقة، وسعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والشيخ الدكتور فيصل بن خالد القاسمي، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمواطنين.

وقال عمران مطر تريم رئيس مجلس إدارة المركز، إن المركز يعد من المراكز المتخصصة في مجال تقديم جميع الخدمات الحكومية اللازمة لرجال الأعمال في الوزارات والهيئات الاتحادية، ومن بينها وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، مشيراً إلى أن فريق عمل المركز سيقدم أرقى وأفضل الخدمات للمتعاملين.

وأضاف أن المركز يعتبر الثاني من نوعه في الدولة بعد مركز النخبة لخدمة رجال الأعمال في دبي، منوهاً إلى أن إدارة المركز تسعى لزيادة عدد المواطنين العاملين في المركز انسجاماً مع توجه الدولة في توطين الوظائف.