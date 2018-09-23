بلحيف النعيمي يلتقي مسؤولة بمكتب التنمية البحرية الأيرلندي

الشارقة 24 – وام:

اختتم وفد الدولة برئاسة معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، السبت مشاركته في المعرض الإيرلندي للموانئ والملاحة البحرية.

والتقى النعيمي، الدكتورة إديل أوكونور مديرة تنمية الأعمال بمكتب التنمية البحرية الأيرلندي، واطلع على المشاريع والبحوث والدراسات التي يتم العمل عليها بالتعاون مع الجامعات والهيئات والمؤسسات المحلية لتنفيذها مثل مركز الخدمات البحرية العالمي.

ويعمل مكتب التنمية البحرية الأيرلندي في مجال التنمية والترويج والتسويق لقطاع خدمات الشحن البحري وإدارة وتمويل السفن والرهون العقارية والتأمين والخدمات القانونية وتأجير السفن.

ويوفر المكتب الدعم للشركات البحرية الوطنية والدولية، ويزود الحكومة بالمعلومات والتقارير عن عمل هذا القطاع، إلى جانب العمل على تعزيز عملية الشحن البحري بإيرلندا والخدمات البحرية والتدريب.

من ناحية أخرى، شارك وفد الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية إلى جانب ممثلين عن موانئ الدولة في ملتقى ضم مجموعة من كبريات شركات الصناعة البحرية في إيرلندا للتعرف على أحدث المنتجات والصناعات البحرية القائمة في إيرلندا والفرص المتاحة للشركات الإيرلندية في المشاريع المستقبلية في قطاع الموانئ والقطاعات البحرية المختلفة في الدولة.