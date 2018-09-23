وصول أول القطارات الجديدة لمترو دبي نوفمبر المقبل

الشارقة 24 – وام:

زار سعادة مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مصنع شركة الستوم في بولندا، ووقف على الفحص الفني التجريبي لأول قطارات مترو دبي الجديدة.

وأقيم القطار على مسار الاختبار الذي يبلغ طوله 500 متر، لينطلق بسرعات مختلفة، وتم اختبار أنظمة السلامة ونظام الدفع الكهربائي لعربات المترو وأنظمة الكوابح والتوقف المفاجئ في حالات الطوارئ إلى جانب عملية تشغيل أبواب القطار.

وأعلن الطاير عن وصول أول قطارات مترو دبي الجديدة إلى دبي خلال نوفمبر المقبل، على أن يصل آخر قطار نهاية أكتوبر 2019. وذلك بعد إجراء الفحص الفني التجريبي للقطارات على مسار الاختبار في موقع مصنع شركة الستوم في جمهورية بولندا.

وتفقد مطر الطاير التصميم الداخلي الجديد لعربات مترو دبي التي يجري تصنيعها، ضمن عقد يشمل توريد 50 قطاراً منها 15 قطاراً لخدمة معرض إكسبو 2020، و35 قطاراً لتطوير مستوى الخدمة لمترو دبي.

واطلع على الإضافات والتحسينات التي جرى إدخالها على التصميم الداخلي لعربات المترو، ومنها تخصيص العربة الأخيرة للنساء والأطفال، والإبقاء على جزء من العربة الأولى للدرجة الذهبية، فيما خصصت باقي العربات للدرجة الفضية مع إعادة توزيع المقاعد بطريقة عرضية في الدرجة الذهبية وطولية في الدرجة الفضية وعربة النساء والأطفال.

ويسهم التوزيع الجديد في زيادة الطاقة الاستيعابية للقطارات بنسبة 8% ليرتفع العدد من 643 راكباً إلى 696 راكباً، وتم الإبقاء على الشكل الخارجي للقطارات كما هو حاليا في عربات مترو دبي، وذلك حفاظاً على الهوية التصميمية لمترو دبي باستخدام ألوانه المعروفة لدى الجمهور.

وأعرب سعادة مطر الطاير عن سروره بسير العمل في مجمل مشروع مسار 2020 ومستوى العمل في تصنيع القطارات الجديدة، موضحاً أن الفحص الفني التجريبي للقطارات يعد مرحلة مهمة في مسيرة تنفيذ مشروع "مسار 2020" لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي من محطة " نخيل هاربر أند تاور" إلى موقع معرض إكسبو 2020 بطول 15 كيلومتراً.