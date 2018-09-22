معرض الساعات والمجوهرات... 24 عاماً من النجاح المتواصل بالشارقة

الشارقة 24:

تتمتع دولة الإمارات بسوق منتجات فاخرة سريع النمو، يدفعه الطلب المرتفع من جانب المواطنين والمقيمين والسياح، وخاصة جيل الشباب الذي يحرص على مواكبة أحدث خطوط الموضة ويمتلك اهتماماً واسعاً بالعلامات التجارية الفاخرة، وتحديداً في مجال الساعات والمجوهرات.

وفي هذا الإطار، يبرز "معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات"، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة مرتين سنوياً، كواحد من أهم وأبرز الفعاليات التي تُعزّز سوق المنتجات الفاخرة في الدولة، وتسهم في نمو مبيعات الذهب والألماس والساعات والمجوهرات.

وقد نجح المعرض على مدى 24 عاماً وعلى مدار دوراته الـ 44 الماضية، في التحول إلى مهرجان محلي جاذب وحدث إقليمي ودولي رائد، يُوفر للشركات والعلامات التجارية المحلية والعالمية منصة لا تُضاهى لعرض أحدث منتجاتها أمام التجار، والزوار، الباحثين عن كل جديد في مجال صناعة المجوهرات والساعات.

يأتي ذلك في وقت تشير فيه دراسات السوق، إلى أن الإمارات نجحت في السنوات الماضية في بلوغ المركز الأول عالمياً في تجارة الألماس بنحو 26 مليار دولار، وهو ما يجعل منها السوق التجاري الأكبر والأهم عالمياً.

كما تمكّنت الدولة من الاستحواذ على 14% من حجم تجارة الذهب العالمية، ما عزّز من تنامي قدرتها التنافسية في مجال صناعة الذهب وأهميتها على خريطة تجارة الذهب العالمية، حيث حلّ الذهب الخام ونصف المشغول في المرتبة الأولى كأفضل السلع المستوردة إلى الدولة، بحصة بلغت نسبتها 10 % من إجمالي الواردات السنوية، وبقيمة إجمالية بلغت 96 مليار درهم.

دور متنامٍ

ويؤكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، على أهمية معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات ودوره المتنامي على خريطة المعارض المتخصصة على المستويين الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن الشركات والعلامات التجارية من مختلف دول العالم تحرص على حجز منصة عرض لها في المعرض بوتيرة دورية وثابتة، بما يتيح لها فرص مجزية لعرض منتجاتها وأحدث تصاميمها من الساعات والمجوهرات والألماس والأحجار الكريمة دورة تلو أخرى، وضمان حضورها وتوسعها وانتشار منتجاتها في أسواق الدولة والمنطقة، مشيراً إلى أن المعرض نجح في دورته الـ 45، التي ستقام فعالياتها خلال الفترة 2-6 أكتوبر المقبل، في استقطاب أكثر من 500 شركة وعلامة تجارية وطنية وإقليمية وعالمية إلى جانب عدد من أشهر مصممي المجوهرات من أكثر من 25 دولة، حيث يقام الحدث في دورته المقبلة على مساحة 30 ألف متر مربع.

ويضيف المدفع أن معرض الساعات والمجوهرات، يُعتبر من أهم المعارض التي يقودها مركز إكسبو الشارقة، ويحرص على تطوير فعالياته بشكل دائم بهدف دعم جهود إمارة الشارقة الرامية إلى تعزيز سمعتها كمركز اقتصادي، وفقاً للرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وخاصة في ظل ما تشهده الإمارة من مشاريع تنموية اقتصادية واجتماعية شاملة، وهي جميعها تعزز سعي المركز نحو ترسيخ سمعة الشارقة كمركز حيوي لتجارة الذهب والمجوهرات والساعات وغيرها من السلع والمنتجات الفاخرة، وكذلك لتنظيم المعارض المتخصصة الرائدة، منوهاً إلى أن الدورة المقبلة من المعرض التي ستنطلق في 2 أكتوبر المقبل وتقام فعالياتها على مدى ستة أيام، ستشهد العديد من العروض والمفاجآت لعشاق الذهب والمجوهرات والمشغولات الذهبية، والساعات الثمينة والعلامات التجارية العالمية، بدءاً من أحدث الموديلات في عالم المجوهرات، إلى التصاميم الشخصية، في تأكيد جديد على مكانة هذا الحدث وشعبيته في الإمارات والمنطقة.

ويلفت المدفع إلى أن مركز إكسبو الذي يُعتبر إحدى المؤسسات التابعة لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، يحرص على التعاون والتنسيق مع مجموعة عمل قطاع الذهب والمجوهرات، التي أنشأتها الغرفة عام 2017، والتي تضم ستة أعضاء من التجار وستة أعضاء من الصاغة، يُمثلون مختلف فئات الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة العاملين في الإمارة، بشكل متساوٍ، وذلك في إطار السعي المشترك لتطوير القطاع على مختلف الصعد والارتقاء بسمعة الشارقة التي تتميز بمكانة حيوية كسوق رئيسي على خريطة مبيعات الذهب في المنطقة، وذلك بفضل العديد من المقومات، وتأتي في مقدمتها الأسعار التنافسية والتنوع في المعروضات، حيث يتم عرض العديد من المنتجات الذهبية من مختلف أنحاء العالم بتصاميم ونقشات وعيارات متنوعة، بدءاً من الذهب الإيطالي مروراً بالتركي ومن مختلف مناطق الهند، وهي أيضاً ميزة لا توجد في الأسواق الأخرى التي عادة ما تكون محدودة بفئة معينة من المنتجات المتوافرة فيها، وغالباً ما يطغى عليها المنتج المحلي فقط.

عامل جذب

ويرى المدفع أن حرص إكسبو الشارقة على تلبية مختلف الأذواق لمشتري الذهب والمجوهرات من مختلف أسواق المنطقة، يُشكل عاملاً جاذباً لمعرض الساعات والمجوهرات من جهة، كما يوفر مناخاً محفزاً لممارسة الأعمال المرتبطة بقطاع الذهب والمجوهرات من جهة أخرى، وهو ما يُعزّز من تنافسية الإمارة في ظل البيئة الخدمية المتطورة والتشريعية الحديثة والبنية التحتية المتكاملة ومنظومة الإجراءات السريعة وعالية الكفاءة، التي تسهل حركة نقل البضائع والمنتجات، إضافة إلى المصداقية العالمية التي تتمتع بها الإمارة لجهة دقة معايير الذهب، في ظل رقابة صارمة وقوانين متكاملة تنظم آليات العمل في القطاع.

ويمر سوق المجوهرات والساعات بمرحلة استقرار إيجابي بحسب المدفع، الذي يؤكد أن معرض الساعات والمجوهرات يعتبر بمثابة مؤشر على أداء قطاع الذهب والمجوهرات في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، وخاصة من خلال مراقبة أعداد الزوار والعارضين من دورة إلى أخرى، وهي بنمو تصاعدي ملحوظ في الأعوام الأخيرة، مشيراً إلى حرص إكسبو الشارقة على مواكبة تطور القطاع عبر إطلاق المبادرات النوعية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والرعاة التجاريين والإعلاميين، والتي تصب في خدمة اقتصاد الإمارة، والدولة، وتحريك عجلة الاقتصاد، وهو ما يسهم في تعزيز نجاحات المعرض في الوقت نفسه، وبالتالي كسب ثقة العارضين ورضا الزائزين من داخل الإمارة وخارجها.

وينوه الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن العارضين المشاركين في دورة المعرض المقبلة، يتطلعون بشغف كبير إلى تحفيز عمليات البيع في أعقاب الزخم الكبير الذي شهدته عمليات البيع المباشر في دورات المعرض الأخيرة، وتحديداً الدورة السابقة التي عقدت في شهر أبريل الماضي ونجحت باستقطاب 61456 زائر، في وقت يتوقع الخبراء أن يُسجل سوق المجوهرات والأحجار الكريمة العالمي معدل نمو سنوي مركب يزيد على 7% حتى عام 2019 وفقاً لتقرير صادر عن شركة "تيكساي للبحوث"، فيما يتوقع أن يحقق سوق السلع الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً من 3.18 مليار دولار في عام 2004 إلى 8.98 مليار دولار قبل نهاية العقد الحالي.

كبرى الأسماء العالمية

وتتميز دورة معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات المقبلة بمشاركة كبرى الأسماء العالمية، لبيوت ومحلات المجوهرات والساعات من الدولة ومختلف أنحاء العالم، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقطاع المعارض، والذي يُعزز فرص نجاح المعارض ويمنح الفرصة لمواطني الدولة للتعرف على الجديد في قطاع صناعة المجوهرات والساعات دون الحاجة للسفر خارج الدولة.