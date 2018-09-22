الشارقة وإندونيسيا تبحثان تعزيز التعاون التجاري

الشارقة 24:

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع وفد رسمي من سفارة الجمهورية الإندونيسية لدى الدولة، سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات المشتركة وتبادل البعثات التجارية وبناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال في إمارة الشارقة، وجمهورية إندونيسيا.

وتلقت غرفة الشارقة خلال اجتماع عقد في مقرها مؤخراً، بحضور الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، دعوة رسمية للمشاركة في معرض "إكسبو إندونيسيا التجاري" الذي تقام فعاليات دورته الـ 33 في مدينة تانجيرانج خلال الفترة 24-28 أكتوبر المقبل.

وناقشت الغرفة خلال الاجتماع الذي جرى بين سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس غرفة الشارقة، وحسين بجيس سفير الجمهورية الإندونيسية لدى الدولة، آفاق التعاون والشراكة بين الجانبين بما يُسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، وذلك بحضور سعادة محمد أحمد أمين مدير عام الغرفة بالوكالة، ورضوان حسن قنصل عام إندونيسيا في دبي والإمارات الشمالية، وعدد من مسؤولي الغرفة والسفارة.

عوامل إيجايبة

وأثنى الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، على متانة وعمق العلاقات التاريخية والأخوية والثقافية بين الإمارات وإندونيسيا، على مختلف الصعد، والتي تشكل عاملاً إيجابياً مساعداً نحو بناء مزيد من العمل المشترك على الصعيدين الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين، منوهاً بحرص إمارة الشارقة على مواصلة الارتقاء بمستوى علاقاتها الثقافية والإنسانية والاقتصادية الوطيدة مع إندونيسيا، بما ينسجم مع التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبما يُسهم في تعزيز التواصل الحضاري بين الجانبين، وبناء أفضل العلاقات التي تنعكس إيجاباً على مسيرة التنمية في كلا البلدين.

وأكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، على أهمية تعزيز مجالات التعاون بين الشارقة وإندونيسيا، في تطوير مقومات الاقتصاد الإسلامي لاسيما صناعة المنتجات الغذائية الحلال، والاستفادة من موقع إمارة الشارقة المميز كبوابة لعرض المنتجات الصناعية الإندونيسية، وتوسيع انتشارها في أسواق المنطقة، بما فيها أسواق أفريقيا ووسط آسيا، لما تتمتع به الإمارة من مقومات لوجيستية وخدمية تدعم هذا التوجه، مُرحباً بتبادل الزيارات والوفود التجارية بين الشارقة وإندونيسيا بوتيرة دورية ومستمرة.

فرص استثمارية

كما رحّب سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس غرفة الشارقة، بالوفد الإندونيسي، مؤكداً حرص غرفة الشارقة على تعزيز آفاق التعاون على المستوى الاقتصادي والتجاري بين الشارقة وإندونيسيا وتطويرها نحو آفاق أوسع وأرحب، لتحقيق أفضل استفادة من الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة لدى الجانبين، والتي تدعو إلى بذل مزيد من الجهد والعمل المشترك في سبيل إضافة زخم العلاقات القائمة ومشاريع التعاون ورفع نسب المبادلات التجارية بين البلدين.

وأعرب العويس عن ترحيب الغرفة بالمشاركة الفاعلة في معرض إكسبو إندونيسيا التجاري نهاية أكتوبر المقبل، بمدينة تانج يانج على رأس وفد تجاري من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في الإمارة، لافتاً إلى أن الغرفة ستعمل على تشجيع كافة منتسبيها لحضور الحدث، والمشاركة في فعالياته المختلفة لما فيه مصلحة مجتمعي الأعمال في البلدين الشقيقين.

مصالح متبادلة

من جهته، أشاد حسين بجيس سفير الجمهورية الإندونيسية لدى الدولة، بمستوى العلاقات المتجذرة بين إندونيسيا والإمارات، حيث ترتبطان بالكثير من العناصر المشتركة، كبلدين مسلمين، وهو ما يُشجع على تعزيز المصالح المتبادلة على كافة الصعد، منوهاً بجهود غرفة الشارقة المبذولة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين إمارة الشارقة وبلاده، وبما توفره من تسهيلات وبيئة عمل آمنة وسلسة لرجال الأعمال الإندونيسيين وشركاتهم العاملة في الشارقة.

وحث السفير بجيس مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة، على حضور إكسبو إندونيسيا التجاري، مشيراً إلى أن الحدث ينعقد في وقت تمكنت فيه إندونيسيا على مدى السنوات القليلة الماضية، من تحقيق طفرة واسعة في توجهها الإيجابي، نحو تنمية مجموعة متنوعة من صادراتها، من المنتجات والخدمات للسوق العالمية.

وعقب الاجتماع جال الوفد الزائر برفقة رئيس الغرفة، ومديرها العام بالوكالة، في "المعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية"، الكائن ضمن مقر الغرفة، حيث اطلعوا على المنتجات الصناعية الوطنية التي تعرضها أكثر من 180 منشأة عاملة في إمارة الشارقة في نحو 191 منصّة عرض.

ويُقدّر حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإندونيسيا بنحو 3.8 مليار دولار في الصناعات النفطية وغير النفطية، فيما تسعى الدولتين إلى مضاعفة هذا الرقم على كافة المجالات.