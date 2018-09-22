اعتماد 22 مواصفة إماراتية في الأغذية والطاقة

الشارقة 24:

اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، خلال اجتماعه الثالث للعام الجاري، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة "مواصفات"، 22 مواصفة قياسية وطنية في قطاعات الأغذية، والنفط والغاز، والكيمياء، ومستحضرات التجميل، وذلك في الاجتماع الذي حضره أعضاء مجلس الإدارة، وعقد الخميس الماضي بمقر الهيئة في دبي.

ووافق مجلس الإدارة كذلك على مشروع تحديث المواصفة القياسية الإلزامية: بطاقة بيان كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية UAE.S 5010-2 بشأن غسالات الملابس والنشافات، ومشروع تحديث المواصفة القياسية الإلزامية بطاقة بيان كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية UAE.S 5010-6 بشأن غسالات الصحون بعد مراجعة أثر تطبيق هذه المواصفات خلال الأعوام السبعة الماضية.

تحديث التشريعات

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، إن الهيئة تسعى في ضوء مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الامارات 2021 إلى تعزيز مؤشرات جودة الحياة في الدولة، من خلال تطوير وتحديث الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة، في مسعى للدفع المستمر بموقع دولة الإمارات إلى مراكز أكثر تقدماً على الصعيد العالمي في البنية التحتية للجودة وزيادة تنافسية وريادة الدولة.

وأضاف معاليه أن استحداث أو تطوير المواصفات القياسية الإماراتية في قطاعات مثل الصحة، والنفط والغاز، والكيمياء، والصناعة والإنتاج، والبناء والإنشاءات، والغذاء والزراعة، وقطاعات أخرى مثل المعلومات ونظم الإدارة، ومستحضرات التجميل والعطور، وغيرها، من شأنه أن يعكس جهود الهيئة في تطوير القدرة والكفاءة التشريعية الإماراتية.

وأكد معاليه أن "مواصفات" تواصل جهودها في سبيل دعم مفاهيم السلامة والأمان في المجتمع، والحرص على رعاية كافة فئاته، من خلال إعداد وتطوير اللوائح الفنية والأنظمة الرقابية المتعلقة بالسلامة والحماية الصحية والبيئية، من شأنه أن يسهم في تحقيق هذه المستهدفات.

كفاءة الطاقة

وأشار معالي الوزير، أن مجلس الإدارة اعتمد مشروع تحديث المواصفة القياسية الالزامية: "بطاقة بيان كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، الجزء الثاني: غسالات الملابس والنشافات" رقمUAE.S 5010-2، ومشروع تحديث المواصفة القياسية الإلزامية: "بطاقة بيان كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية -الجزء السادس: غسالات الصحون.

وأوضح معاليه أنه وبعد مرور أربعة أعوام على تطبيق المواصفتين، فإن الهيئة ستعدل قيم كفاءة استهلاك الطاقة المقبولة في هاتين المواصفتين بهدف التقليل من استهلاك الطاقة في هذا النوع من الأجهزة الكهربائية، كما سيتم تعديل نظام الخمس نجوم لهذين المنتجين بما يتناسب مع قيم الكفاءة الجديدة لاستهلاك الطاقة لهذه الأنواع من الأجهزة الكهربائية.

وأكد معالي المنصوري أن الهيئة أجرت التعديلات على المواصفة القياسية الإماراتية لتحديد معايير كفاءة استهلاك الطاقة الجديدة لهذه الأجهزة وتصنيفها إلى درجات بنظام الخمس نجوم، ما سيخدم أهداف الهيئة في تنفيذ برنامج يسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تخفيض استهلاك الطاقة والمياه كأحد برامج البيئة المستدامة.

وتتوقع الهيئة أن يسهم ذلك في رفع مستويات كفاءة المنتجات الكهربائية المذكورة في أسواق الدولة ما يسهم في خفض استهلاك الطاقة والتي من المتوقع أن تصل إلى 7% في الغسالات بما يقدر بـ 2.5 جيجاوات سنوياً، إضافة إلى المساهمة في التقليل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون لتحقيق المستهدف الوطني.