معرض "زوروا الإمارات" المتنقل يعرف بالمزايا السياحية في الدولة

الشارقة 24:

نظم البرنامج الوطني للسياحة بوزارة الاقتصاد، بالتعاون مع دوائر وهيئات السياحة المحلية وإدارة الشركة السياحية بشرطة دبي، وبمشاركة ممثلين عن طيران الإمارات وشركاء القطاع الخاص من المنشآت الفندقية ومكاتب السفر والسياحة ومنظمي برامج العطلات، معرضاً ترويجياً متنقلاً شملت محطاته ثلاثة بلدان اسكندنافية للتعريف بالمقومات السياحية للدولة والخدمات والمزايا الجاذبة التي يوفرها القطاع السياحي بدولة الإمارات للسياح والزائرين، والترويج للمقاصد السياحية المتميزة التي تتمتع بها الدولة.

يأتي المعرض في إطار جهود وزارة الاقتصاد وشركائها من دوائر وهيئات السياحة المحلية في مختلف إمارات الدولة للارتقاء بموقع دولة الإمارات لتكون أحد أفضل المقاصد السياحة المستدامة، وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، تماشياً مع مستهدفات رؤية الإمارات، وذلك عبر استقطاب أعداد متزايدة من السياح ورفع القدرات التنافسية للإمارات في هذا القطاع الحيوي.

انطلق المعرض الذي استمر على مدى عدة أيام من العاصمة السويدية ستوكهولم في 17 سبتمبر الجاري، لينتقل بعدها إلى أوسلو عاصمة مملكة النرويج، ويختتم أعماله أمس الجمعة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، حيث تضمنت فعالياته عدداً من الأنشطة والعروض المخصصة لإبراز المقاصد والخدمات والمرافق السياحية الجاذبة في دولة الإمارات.

وفى مدينة أوسلو، شارك سعادة السفير عبد الله خلفان الرميثي سفير دولة الإمارات في مملكة النرويج في فعاليات المعرض، وأشاد سعادته بالجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد وشركاؤها في تعزيز السياحة الوطنية، وأكد سعادته أهمية السوق النرويجي بالنسبة للدولة وأن الترويج للسياحة بالأسواق الاسكندنافية بشكل عام من شأنه تعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل المعرض جمهوراً واسعا من المعنيين بالأنشطة السياحية في الدول الإسكندنافية الثلاث، من أبرزهم ممثلو مكاتب السفر والعطلات، والجهات المهتمة بالسياحة المتخصصة، مثل سياحة المعارض والمؤتمرات والأعمال والاستجمام والتسوق والسياحة العلاجية وغيرها.

وقال سعادة محمد خميس المهيري مستشار الوزير لشؤون السياحة، تعليقاً على أهمية الحدث: "يمثل المعرض منصة مهمة لتعزيز التواصل مع الجهات المعنية بالسياحة في الدول الإسكندنافية لاستكشاف فرص وإمكانات التعاون والاطلاع على أحدث التوجهات والمفاهيم في عالم السياحة المعاصر، والتعريف بأهم المقاصد والخدمات السياحية في الدولة، الأمر الذي يسهم بصورة ملموسة في تشجيع السياح الإسكندنافيين على زيارة الإمارات والاستمتاع بمقوماتها السياحية الفريدة".