سيف المدفع: حضور لافت للشركات الوطنية بمعرض الاستثمار العقاري بخورفكان

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

ثمن سعادة سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، جهود الجهات المنظمة لفعاليات معرض الاستثمار العقاري، والذي اختتم دورته الأولى مساء الجمعة في مركز إكسبو خورفكان.

وأشاد المدفع في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش زيارته للمعرض، بغرفة تجارة وصناعة الشارقة على رعايتها للمعرض الأول من نوعه في المنطقة الشرقية، كما توجه بالشكر لدائرة التسجيل العقاري ومركز إكسبو خورفكان.

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن المعرض كان مبهراً من حيث الحضور اللافت، لكيانات وطنية عملاقة متخصصة في التطوير العقاري، حيث شاركت علامات بارزة لها ثقلها في عالم الاستثمار العقاري، من مختلف أرجاء الدولة، وخاصة من إمارة الشارقة.

واعتبر المدفع أن المعرض مثل فرصة حقيقية لأهالي المنطقة الشرقية، للتعرف على آفاق الاستثمار في مناطق متفرقة، حيث أتاح سلة متنوعة من المشاريع العقارية، في الشارقة ودبي ورأس الخيمة.

جدير بالذكر أن المعرض الذي استمرت فعالياته منذ الأربعاء وحتى مساء الجمعة، قد وفر لزواره عروضاً تنافسية من قبل المطورين العقاريين، تمثلت في حسومات حصرية، وتسهيلات في نظم السداد الخاصة بالوحدات العقارية المطروحة للبيع، والتي ضمت شققاً وفيلات سكنية بمساحات مختلفة.