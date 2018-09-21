د. راشد خميس النقبي: معرض "الاستثمار العقاري" داعم للقطاع الاقتصادي

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

اعتبر سعادة الدكتور راشد خميس النقبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، أن معرض الاستثمار العقاري الأول، والذي نظمته دائرة التسجيل العقاري، بالتعاون مع مركز إكسبو خورفكان، واحد من الفعاليات المهمة التي يستفيد منها المستثمرون ورجال الأعمال بخورفكان والمنطقة الشرقية.

وأضاف في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش زيارته للمعرض، أن مثل هذه الأنشطة تسهم في نقل المعلومة للمتمرسين في الاستثمار العقاري، أو الراغبين في خوض التجربة للمرة الأولى، لا سيما مع توفيره خيارات عدة أمام الزائر.

ورأى النقبي أن تنظيم هذا النوع من المعارض التخصصية، من شأنه إنعاش الحركة الاقتصادية بمدينة خورفكان، حيث يوفر الفرصة للزائر للتعرف على مقومات المدينة، وآفاق الاستثمار بها، لافتاً إلى أن المعرض نجح في استقطاب الزوار من مدن مختلفة، للتعرف على عروض الشركات المشاركة في فعالياته.

وعبر رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، عن سعادته بما وفره المعرض من تكامل في عروضه، حيث تنوعت المشاريع المطروحة أمام الزائر، لتشمل العديد من الإمارات، ومن بينها الشارقة ودبي ورأس الخيمة.