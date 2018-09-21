سفير الدولة بالمكسيك يلتقي مسؤولاً في "الغرف الصناعية اللاتينية"

الشارقة 24 – وام:

عقد سعادة أحمد حاتم المنهالي، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية، اجتماعاً بمقر السفارة مع أرنولفو فالديفيا ماتشوكا، نائب رئيس كونفدرالية الغرف الصناعية لأميركا اللاتينية .

وتناول اللقاء سُبل استقطاب الشركات المكسيكية للاستثمار في السوق الإماراتية، من خلال أجندة تعاون تشمل جميع الغرف الصناعية التي تنتمي إلى هذه الكونفدرالية، لتبادل المعلومات والدراسات المتعلقة ببيئة التعاون والاستثمار المتاحة، والعوامل المتوفّرة للمضي قدماً في مشاريع استثمارية وتنظيم بعثات تجارية من رجال الأعمال والغرف التجارية من الدولتين، وغيرها من الجوانب ذات الصلة.

و تم التأكيد على أهمية تحديد أجندة ثنائية، تتضمن سلسلة من اللقاءات التي من شأنها أن تُسهم في تنفيذ الأفكار التي تناولها اللقاء.