مؤسس "علي بابا" يحذر من حرب تجارية بين أميركا والصين تستمر لعقود

الشارقة 24 – رويترز:

قال جاك ما، الشريك المؤسس لعملاق التجارة الإلكترونية مجموعة علي بابا القابضة يوم الخميس، في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في تيانجين بالصين، إن على العالم أن يستعد لحرب تجارية مقبلة بين أكبر اقتصادين في العالم هما الولايات المتحدة والصين يمكن أن تستمر لأكثر من 20 عاماً، موضحاً أن على الصين أن تركز على التصدير من خلال "طريق الحرير" المعاصر الذي يغطي أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا.

وصرح جاك لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم الأربعاء، بأن شركة علي بابا لم تعد قادرة على الوفاء بتعهدها بتوفير مليون فرصة عمل في الولايات المتحدة وذلك نتيجة التوترات التجارية.

واجتمع جاك مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل عامين، وطرح خطة شركته لإدخال مليون شركة أميركية صغيرة إلى منصتها لتبيع منتجات للمستهلكين الصينيين على مدار السنوات الخمس القادمة.