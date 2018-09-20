دائرة الطاقة بأبوظبي تبحث تعزيز التعاون مع إسبانيا

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة بأبوظبي، أهمية التعاون الاستراتيجي بين الدائرة والشركات الإسبانية، في المجالات المتعلقة بقطاع الطاقة، والعمل على تطويرها إلى آفاق أوسع، والاستفادة من الخبرات العالمية التي يتميز بها الجانبان.

وأشار معاليه، إلى أن الدائرة تضع ضمن أهدافها الرئيسة، تطبيق أفضل الممارسات العالمية في نظم وتكنولوجيا إنتاج الطاقة.

جاء ذلك، خلال اللقاء، الذي نظمته سفارة الدولة بمدريد، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات الإسبانية، وجمع رئيس دائرة الطاقة، وممثلي الشركات الإسبانية، على هامش ترؤسه وفد الدولة بمعرض ومؤتمر الطاقة العالمي بمدينة برشلونة، خلال الفترة من 17 إلى 20 سبتمبر الجاري.

وأعلن معاليه، أن الدائرة ماضية في تحقيق المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة والعمل على النهوض به، ومسايرة التطورات العالمية في هذا القطاع.

وناقش اللقاء، الذي شهد مشاركة ممثلي عدد من الشركات الإسبانية العاملة في قطاع الطاقة وتكنولوجيا الطاقة والطاقة المتجددة، الفرص الاستثمارية والمشاريع المشتركة، وسبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الصلة بقطاع الطاقة.