الأخضر يغطي بورصات المنطقة في مؤشرات الخميس

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة ارتفاعاً في آخر تداولات الأسبوع في جلسة يوم الخميس باستثناء السوق الأردنية. وفي ظل ذلك ارتفعت سوق دبي وسط ارتفاع أداء القطاعات والأسهم ليرتفع مؤشرها العام إلى مستوى 2764.38 نقطة وكان الارتفاع نسبته 0.86%، كما ارتفعت سوق السعودية وسط تباين أداء قطاعاتها ليرتفع مؤشرها العام إلى مستوى 7768.31 نقطة لتربح ما نسبته 0.50%، وسجلت السوق الكويتية ارتفاعاً بنسبة 0.77% لتقفل عند مستوى 7768.31 نقطة وسط ارتفاع ملموس لمؤشرات السيولة والأحجام. كما ارتفع مؤشر السوق العمانية العام وصولاً إلى مستوى 4495.31 نقطة كان هذا الارتفاع بنسبة 0.23% في ظل ارتفاع قطاعي المال والخدمات. وأخيراً تراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.07%، لتقفل عند مستوى 1995.16 نقطة بضغط من القطاع المالي.

سوق دبي ترتد مرتفعة بدعم شبه جماعي من القطاعات

ارتفعت سوق دبي في تعاملات يوم الخميس وسط ارتفاع أداء القطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 23.70 نقطة أو ما نسبته 0.86% ليقفل عند مستوى 2764.38 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 236.7 مليون سهم بقيمة 280.1 مليون درهم نفذت من خلال 2880 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 20 شركة واستقرار لأسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 1.08% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، في المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 2.02% تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.23%.

وسجل سعر سهم أرابتك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.95% وصولاً إلى سعر 1.90 درهم تلاه سهم سلامة بنسبة 4.03% وصولاً إلى سعر 0.620 درهم، في المقابل سجل سعر سهم دبي للمرطبات أعلى نسبة تراجع بواقع 9.50% وصولاً إلى سعر 10.00 درهم تلاه سهم REIT بنسبة 3.81% وصولاً إلى سعر 0.90 درهم. واحتل سهم بنك دبي الاسلامي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 57.9 مليون سهم تلاه سهم إعمار بواقع 53.5 مليون سهم. واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 73.8 مليون درهم تلاه سهم سلامة بواقع 49.5 مليون درهم

السوق السعودية ترتفع وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام

ارتفعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات يوم الخميس وسط تباين أداء القطاعات وسط تعاملات جيدة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 38.66 نقطة أو ما نسبته 0.50% ليقفل عند مستوى 7768.31 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 103 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 76 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 96 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع المواد الأساسية القطاعات المرتفعة بنسبة 1.09% تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.00%، في المقابل تصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات المتراجعة بنسبة 2.46% تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.13%.

وسجل سعر سهم ميدغلف للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.06% وصولاً إلى سعر 14.00 ريال تلاه سهم اسمنت تبوك بنسبة 4.30% وصولاً إلى سعر 12.14 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الأسماك أعلى نسبة تراجع بواقع 4.92% وصولاً إلى سعر 17.00 ريال تلاه سهم دلة الصحية بنسبة 4.41% وصولاً إلى سعر 60.70 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 18.1 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 12.7 مليون سهم. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 307.9 مليون ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 266.5 مليون ريال.

محطة خضراء في السوق الكويتية وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام

ارتفعت السوق الكويتية في تعاملات يوم الخميس وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 40.77 نقطة أو ما نسبته 0.77% ليقفل عند مستوى 5362.75 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 264 مليون سهم بقيمة 155 مليون دينار نفذت من خلال 7805 صفقة.

وسجل سعر سهم بنك بوبيان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.96% وصولاً إلى سعر 0.557 دينار تلاه سهم بيتك بنسبة 2.36% وصولاً إلى سعر 0.607 دينار، في المقابل سجل سعر سهم ميزان أعلى نسبة تراجع بواقع 2.34% وصولاً إلى سعر 0.669 دينار تلاه سهم بوبيان ب بنسبة 1.60% وصولاً إلى سعر 1.048 دينار. واحتل سهم وطني المركز الأول بحجم التداولات بواقع 64.3 مليون سهم تلاه سهم بيتك بواقع 56.6 مليون سهم. واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 53.6 مليون دينار تلاه سهم بيتك بواقع 34.3 مليون دينار.

السوق العمانية ترتفع بدعم من قطاعي المال والخدمات

ارتفع مؤشر السوق العمانية في تعاملات يوم الخميس بعد أداء إيجابي لقطاعي المال والخدمات، حيث اقفل مؤشرها العام عند مستوى 4495.31 نقطة رابحا 10.25 نقطة أو ما نسبته 0.23%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.8 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون ريال نفذت من خلال 232 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات وتراجعت أسعار أسهم 9 شركات واستقرت أسعار أسهم 19 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.38%، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.38% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.08%.

وسجل سعر سهم المتحدة للتمويل أعلى نسبة تراجع بواقع 5.26% وصولاً إلى سعر 0.100 ريال تلاه سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بنسبة 3.45% وصولاً إلى سعر 0.090 ريال. وسجل سعر سهم فولتامب للطاقة أعلى نسبة تراجع بواقع 2.03% وصولاً إلى سعر 0.290 ريال تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 1.89% وصولاً إلى سعر 0.104 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول من حيث حجم التعاملات بواقع 1 مليون سهم تلاه سهم المدينة تكافل بواقع 649.7 ألف سهم. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 428.6 ألف ريال تلاه سهم سندات الوطنية للتمويل الدائمة بواقع 258 ألف سهم.

قطاع المال يقود السوق الأردنية للارتفاع

تراجعت السوق الأردنية في تعاملات جلسة يوم الخميس بعد أداء سلبي للقطاع المالي وسط ارتفاع أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1995.16 نقطة بخسائر نسبتها 0.07%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 9.9 مليون سهم بقيمة 10.5 مليون دينار نفذت من خلال 1697 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 40 شركة واستقرار لأسعار أسهم 36 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.21%، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.67% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.20%.

وسجل سعر سهم الموارد الصناعية الأردنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33% وصولاً إلى سعر 0.13 دينار تلاه سهم الوطنية لصناعة الكوابل بنسبة 4.54% وصولاً إلى سعر 0.23 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأولى للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 6.89% وصولاً إلى سعر 0.54 دينار تلاه سهم العالمية للوساطة والسواق المالية بنسبة 5.26% وصولاً إلى سعر 0.18 دينار. واحتل سهم بنك سوسيته جنرال - الأردن المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 4.7 مليون دينار تلاه سهم النسر العربي للتأمين بواقع 1.1 مليون دينار.