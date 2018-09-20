تركيا تخفض توقعات النمو والليرة تهبط

الشارقة 24 – رويترز:

خفضت تركيا كثيراً توقعاتها للنمو في العامين الحالي والمقبل، في برنامجها الاقتصادي الجديد المتوسط الأمد، يوم الخميس، وسط أزمة عملة حادة هبطت فيها الليرة نحو 40%، منذ بداية 2018.

وأظهرت بيانات العرض التوضيحي الذي قدمه وزير المالية براءت ألبيرق، أنه من المتوقع وصول النمو إلى 3.8% في 2018 و2.3% في 2019، حيث جرى تعديل كلا الرقمين بالخفض من توقعات سابقة لنمو نسبته 5.5%.

وكانت مصادر، قد أوضحت أن تركيا ستخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي، لكنها أشارت إلى نقاش بين كبار مسؤولي الحكومة بخصوص حجم التعديلات.

وجرى تداول الليرة، عند مستوى أضعف من 6.27 ليرة للدولار، بعد الإعلان عن البرنامج، مقارنة مع نحو 6.20 ليرة قبل الإعلان، و6.2541 ليرة عند الإغلاق الأربعاء.

وتضررت العملة جراء المخاوف من نفوذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية، وزادت الضغوط على العملة التركية، بسبب الخلاف الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن الناجم عن محاكمة قس أميركي في تركيا.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 6.25 نقطة مئوية، الأسبوع الماضي، في مسعى لكبح تضخم في خانة العشرات والحد من هبوط الليرة.