الشارقة 24 – وام:

حضر معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة في مقر الوزارة بأبوظبي ، المؤتمر الصحافي حول الإعلان عن منظومة تخفيض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي، ضمن مبادرة دعم القطاع عبر تخفيض رسوم الكهرباء التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وتضم الشرائح الأربعة التي حددتها مبادرة تخفيض سعر الطاقة للمصانع 4 فئات الأولى المصانع الكبيرة والتي يبلغ استهلاكها 100 ميجاو ات وأكثر، ويبلغ السعر الجديد لها ضمن المنظومة 32 فلس للكيلووات في الساعة.

بينما تشمل الفئة الثانية فئة المصانع المتوسطة باستهلاك 10 ميجا وات إلى أقل من 100 ميجا بسعر 35 فلسا، فيما اختصت الشريحة الثالثة بالمصانع الصغيرة بحجم استهلاك يبدأ من 5 ميجاوات إلى أقل من 10 ميجا وب سعر38 فلساً، وتضم الشريحة الرابعة فئة المصانع الصغيرة جداً والتي يبلغ استهلاكها ما بين 1 ميجاو وات إلى أقل من 5 ميجا حيث يبلغ السعر بها 40 فلساً.

ويستفيد ما يزيد عن 6 آلاف مصنع في الدولة من مبادرة مجلس الوزراء الخاصة بدعم القطاع الصناعي، من خلال تقديم خصومات في استهلاك الطاقة الكهربائية من جهة وإلغاء رسوم التوصيل للمصانع الكبيرة والمتوسطة الجديدة واستبدالها برسوم استخدام الشبكة بدون أعباء إضافية على أصحاب تلك المصانع من جهة ثانية.

وثمن معالي وزير الطاقة والصناعة مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الخاصة بدعم القطاع الصناعي في الدولة من خلال تقديم خصومات لاستهلاك الطاقة الكهربائية للمصانع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، مؤكداً أن المبادرة تعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني وتعزز من مكانة الدولة في هذا القطاع الهام وكذلك تشجع على جلب استثمارات صناعية كبرى تساهم في تلبية احتياجات التوطين في الدولة.