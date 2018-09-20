"تنفيذية تحكيم" تناقش مقترح آليات تقييم المحكمين المعدلة

الشارقة 24:

عقدت اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، "تحكيم" اجتماعها الدوري، في مقر المركز بإكسبو الشارقة، برئاسة سعادة عبد الله دعيفس، رئيس اللجنة، بحضور أحمد العجلة مدير المركز، وأعضاء اللجنة التنفيذية.

وخلال الاجتماع تم الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018، ومقارنته بقواعد مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، حيث تم تكليف اللجنة التنفيذية وفريق عمل المركز بدراسة كافة بنود القانون الاتحادي ومناقشة كافة التعديلات الواجب تضمينها لقواعد المركز التحكيمية، والقانون رقم (1) لسنة 2003 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة وتعديلاته، والبند المتعلق في تسوية المنازعات الناتجة عن الأعمال التجارية وغيرها من البنود ذات العلاقة.

كما استعرض الاجتماع مقترح آليات تقييم المحكمين المعدلة والمتماشية مع معايير عمل المركز والأنظمة المتبعة فيه، حيث تم الاستناد على نظام النقاط في آلية تقييم المحكمين والمستندة على مجموعة من المعايير ومنها، المؤهلات الاكاديمية والخبرة العملية المحلية أو الدولية، وعدد الدورات التدريبية، والعضوية في المراكز التحكيمية الأخرى، واللغات التي يجيدها المتقدم إلى جانب المنشورات والمؤلفات والمقالات الصادرة عن المحكم.

وتم الاتفاق على دراسة واقتراح رسم التسجيل للمحكمين في المركز لاستعراضه في الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية.

وأكد سعادة عبد الله دعيفس، رئيس اللجنة، على أهمية التواصل مع كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات الخاصة في سبيل استقطاب هذه الجهات كشركاء في العمل، للاستفادة من خدمات المركز المختلفة على صعيد التحكيم التجاري، في ظل ما يتميز به مركز "تحكيم" من كفاءة في الأداء ضمن أعلى المعايير المعمول بها عالمياً.

ونوه دعيفس إلى ضرورة تضمين بنود التحكيم ضمن عقود كافة المؤسسات الخاصة على اختلاف أنواعها ونشاطاتها، لما يعود من مصلحة لكافة الأطراف ذات العلاقة.