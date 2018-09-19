الأحمر يزين شاشات بورصات المنطقة باستثناء السعودية

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة تراجعاً في تداولات جلسة يوم الأربعاء باستثناء السوق السعودية.

وفي ظل ذلك تراجعت سوق دبي وسط تباين أداء القطاعات والأسهم ليتراجع مؤشرها العام إلى مستوى 2740.40 نقطة وكان الانخفاض نسبته 0.08%، بينما ارتفعت سوق السعودية وسط ارتفاع لغالبية قطاعاتها ليرتفع مؤشرها العام إلى مستوى 7724.31 نقطة لتربح ما نسبته 1.06%، فيما سجلت السوق الكويتية تراجعاً بنسبة 0.32% لتقفل عند مستوى 5321.98 نقطة وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام.

وسجل مؤشر السوق العمانية العام تراجعاً وصولاً إلى مستوى 4485.06 نقطة كان هذا التراجع بنسبة 0.24% في ظل تراجع قطاعي المال والخدمات. وأخيراً تراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.42%، لتقفل عند مستوى 1996.64 نقطة بضغط من قطاعي المال والخدمات.

تراجع لسوق دبي وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام

تراجعت سوق دبي في تعاملات يوم الأربعاء وسط تباين أداء القطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 2.30 نقطة أو ما نسبته 0.08% ليقفل عند مستوى 2740.68 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 259.7 مليون سهم بقيمة 197 مليون درهم نفذت من خلال 2153 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 20 شركة واستقرار لأسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع النقل القطاعات المرتفعة بنسبة 0.29% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.26% واستقر قطاع الصناعة وقطاع الخدمات على نفس قيمة الجلسة السابقة، في المقابل تصدر قطاع التأمين بنسبة 2.66% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.45%.

وسجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.32% وصولاً إلى سعر 1.45 درهم تلاه سهم تكافل الامارات بنسبة 3.43% وصولاً إلى سعر 1.81 درهم، في المقابل سجل سعر سهم المدينة للتمويل والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 7.67% وصولاً إلى سعر 0.289 درهم تلاه سهم مجموعة السلام بنسبة 7.20% وصولاً إلى سعر 0.464 درهم. واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 66.3 مليون سهم تلاه سهم سلامة بواقع 26.8 مليون سهم. واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 96.1 مليون درهم تلاه سهم سلامة بواقع 43.7 مليون درهم.

أداء إيجابي للسوق السعودية ليرتفع مؤشرها العام 1.06%

ارتفعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات يوم الأربعاء وسط ارتفاع غالبية القطاعات وسط تعاملات جيدة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 80.91 نقطة أو ما نسبته 1.06% ليقفل عند مستوى 7724.31 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 117.8 مليون سهم بقيمة 2.5 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 118 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 56 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الأدوية القطاعات المرتفعة بنسبة 3.44% تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.45%، في المقابل تصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية القطاعات المتراجعة بنسبة 0.78% تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.41%.

وسجل سعر سهم وفرة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.97% وصولاً إلى سعر 15.44 ريال تلاه سهم أمانة للتأمين بنسبة 8.96% وصولاً إلى سعر 16.30 ريال، في المقابل سجل سعر سهم وفا للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 2.59% وصولاً إلى سعر 11.28 ريال تلاه سهم البحر الأحمر بنسبة 2.52% وصولاً إلى سعر 15.48 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 17.7 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 14.6 مليون سهم. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 308.9 مليون ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 305.6 مليون ريال.

سوق الكويت تواصل سلسلة تراجعاًتها ليتراجع مؤشرها بنسبة 0.32%

تراجعت السوق الكويتية في تعاملات يوم الأربعاء وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 17.2 نقطة أو ما نسبته 0.32% ليقفل عند مستوى 5321.98 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 44.2 مليون سهم بقيمة 18 مليون دينار نفذت من خلال 3608 صفقة.

وسجل سعر سهم بوبيانن بأعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.00% وصولاً إلى سعر 1.065 دينار تلاه سهم أهلي متحد بنسبة 2.44% وصولاً إلى سعر 0.210 دينار، في المقابل سجل سعر سهم ميزان أعلى نسبة تراجع بواقع 2.00% وصولاً إلى سعر 0.685 دينار تلاه سهم بنك بوبيان بنسبة 1.64% وصولاً إلى سعر 0.541 دينار. واحتل سهم أهلي متحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 13.5 مليون سهم تلاه سهم وطني بواقع 5.1 مليون سهم. واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.2 مليون دينار تلاه سهم بيتك بواقع 3 مليون دينار.





السوق العمانية تواصل تراجعها بضغط من قطاعي المال والخدمات

تراجع مؤشر السوق العمانية في تعاملات يوم الأربعاء بعد أداء سلبي لقطاعي المال والخدمات، حيث اقفل مؤشرها العام عند مستوى 4485.06 نقطة خاسرا 10.62 نقطة أو ما نسبته 0.24%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 7.8 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون ريال نفذت من خلال 495 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات وتراجعت أسعار أسهم 13 شركة واستقرت أسعار أسهم 24 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.02%، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.37% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.09%.

وسجل سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 2.13% وصولاً إلى سعر 0.096 ريال تلاه سهم الخليج الدولية للكيماويات بنسبة 1.53% وصولاً إلى سعر 0.199 ريال. وسجل سعر سهم المدينة للاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 4.55% وصولاً إلى سعر 0.042 ريال تلاه سهم العمانية القطرية للتأمين بنسبة 3.48% وصولاً إلى سعر 0.111 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول من حيث حجم التعاملات بواقع 1.5 مليون سهم تلاه سهم البنك الأهلي بواقع 1.4 مليون سهم. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 607.8 ألف ريال تلاه سهم البنك الأهلي بواقع 227.8 ألف سهم.





السوق الأردنية ترتد هابطة بضغط من قطاعي المال والخدمات

تراجعت السوق الأردنية في تعاملات جلسة يوم الأربعاء بعد أداء سلبي لقطاعي المال والخدمات وسط ارتفاع أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1996.64 نقطة بأرباح نسبتها 0.42%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.2 مليون سهم بقيمة 3.2 مليون دينار نفذت من خلال 1515 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 37 شركة واستقرار لأسعار أسهم 34 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.21%، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.67% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.20%.

وسجل سعر سهم المجموعة العربية الأوروبية للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.58% وصولاً إلى سعر 1.14 دينار تلاه سهم الأردن الأولى للاستثمار بنسبة 3.70% وصولاً إلى سعر 0.28 دينار، في المقابل سجل سعر سهم إعمار أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14% وصولاً إلى سعر 0.13 دينار تلاه سهم العالمية للوساطة والأسواق المالية بنسبة 5.00% وصولاً إلى سعر 0.19 دينار. واحتل سهم الاقبال للاستثمار المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 762.4 ألف دينار تلاه سهم سرى للتنمية والاستثمار بواقع 259.1 ألف دينار.