الشامسي: معرض الاستثمار العقاري منصة حافلة بالفرص للشرقية

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أكد عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أهمية معرض الاستثمار العقاري الأول، والذي تم افتتاحه، يوم الأربعاء، بمركز إكسبو خورفكان.

وأوضح الشامسي في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن الدائرة تهدف، من خلال تنظيم المعرض، إلى إتاحة الفرصة أمام أهالي المنطقة الشرقية للتعرف على آفاق استثمارية مميزة وأكثر تنوعاً، وذلك بالتعاون مع مركز إكسبو.

ولفت إلى مشاركة حاشدة لعدد من الدوائر الحكومية، والشركات الكبرى، والمطورين العقاريين من مختلف أرجاء الدولة، في فعاليات المعرض المستمرة حتى مساء الجمعة المقبل، وأضاف أن المعرض يعتبر بمثابة منصة حافلة بالفرص الاستثمارية العقارية، ومنها الفيلات والشقق السكنية، فضلاً عن القطاع التجاري وقطاع التجزئة.

وعبر مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، عن تمنياته أن يلبي المعرض تطلعات المستثمرين ورجال الأعمال في المنطقة الشرقية، وأن يسهم في نشر ثقافة الاستثمار العقاري، وتحفيز السوق في المنطقة، للاطلاع على تجارب ناجحة ومميزة في المجال.

واختتم الشامسي حديثه بالإشادة بجهود مركز إكسبو خورفكان في تنظيم المعرض، وعموم المعارض والأنشطة التي يستضيفها، ما عزز من مكانة مدينة خورفكان على خارطة الفعاليات في الشارقة وعموم الدولة.