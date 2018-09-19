الإمارات تشارك في معرض "الملاحة البحرية" بإيرلندا

الشارقة 24 – وام:

ترأس معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وفد الدولة المشارك في المعرض الإيرلندي للموانئ والملاحة البحرية، التي بدأت أعماله، الأربعاء، وتستمر 3 أيام في إيرلندا.

ويضم الوفد ممثلين عن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وموانئ أبوظبي، ودائرة الموانئ في الشارقة ودائرة النقل بأبوظبي ودائرة الميناء، والجمارك في عجمان.

وأكد معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمى، أن مشاركة دولة الإمارات في هذا الملتقى البحري تأتي في إطار المسعى الوطني لتكريس المكانة المرموقة للدولة في قطاع النقل البحري، الذي يلعب دوراً مهماً في اقتصاد الدولة، والذي يعد من أكثر اقتصاديات العالم نمواً.

وأضاف أن هذه الزيارة في إطار تعزيز التجارة الثنائية بين الإمارات وإيرلندا عبر البنية التحتية للموانئ العالمية وبناء العلاقات بين الهيئة والشركات الإيرلندية، وتنفيذ مبادرات مشتركة في الموانئ والقطاعات البحرية عبر عقد شراكات مستقبلية واتفاقيات تعاون مع الجامعات والمعاهد المتخصصة بالنقل البحري.