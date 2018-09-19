أبوظبي وإندونيسيا تبحثان التعاون الاقتصادي

الشارقة 24 – وام:

بحث سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وحسين بجيس سفير الجمهورية الإندونيسية لدى الدولة سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي وإندونيسيا.

وأكد سعادة الرميثي على متانة وعمق علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري التي تربط دولة الإمارات عامة وإمارة أبوظبي بشكل خاص مع إندونيسيا، التي تعتبر شريكاً تجارياً مهما للإمارات وأبوظبي، إلا أن أرقام المبادلات التجارية بين البلدين لا تعكس الإمكانيات المتوفرة فيهما مما يتطلب جهوداً مشتركة لتعزيز التعاون بين الشركات والمؤسسات في البلدين، خاصة في المجالات التي تركز إمارة أبوظبي عليها في خططها، ورؤيتها الاقتصادية خاصة قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات الصحية والتعليم.

وأشار إلى أهمية مضاعفة الجهود لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين في إمارة أبوظبي بالفرص الاستثمارية المتاحة في إندونيسيا، والقطاعات والمجالات التي تتوفر بها هذه الفرص.