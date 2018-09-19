سعيد بن صقر: الشارقة تشهد طفرة عمرانية وعقارية هائلة

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أثنى الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، على جهود دائرة التسجيل العقاري، ومركز إكسبو خورفكان، في تنظيم معرض الاستثمار العقاري الأول في المنطقة الشرقية، وتحديداً في مدينة خورفكان.

وأكد الشيخ سعيد بن صقر القاسمي في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش افتتاحه المعرض، أن تنظيم هذا النوع من المعارض المتخصصة خطوة إيجابية، من شأنها أن تسهم في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية في كافة مدن ومناطق الشارقة.

ولفت إلى أن إمارة الشارقة، ومختلف مناطقها، تشهد طفرة عمرانية وعقارية هائلة، على ضوء الاستراتيجية التنموية الشاملة والمنبثقة عن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات سموّه السديدة.

وأضاف نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، أن المنطقة الشرقية من إمارة الشارقة عموماً ومدينة خورفكان على وجه الخصوص، تعتبر وجهة استثمارية واعدة وتضم الكثير من الفرص الاستثمارية المجزية، سواء في القطاع العقاري أو غيرها من قطاعات الأعمال، لافتاً إلى حرص القيادة الرشيدة على دفع جهود التنمية المستدامة في المنطقة الشرقية، إلى مستويات غير مسبوقة، لتوفير الحياة الكريمة لأبناء المنطقة وإسعادهم.

وأكد الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، في ختام تصريحاته، أن مثل هذه المعارض تعد فرصة مثالية للمستثمرين للتعرف على المشاريع الجديدة، في ظل مشاركة حاشدة ومتنوعة من الشركات والمطورين العقاريين.