سعيد بن صقر يفتتح أول معرض للاستثمار العقاري في خورفكان

الشارقة 24 – وليد الشيخ:

افتتح الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، يوم الأربعاء، فعاليات الدورة الأولى لمعرض الاستثمار العقاري في مركز إكسبو خورفكان، الحدث الأول من نوعه على مستوى المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة.

ويجمع المعرض، الذي يُقام برعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبالتنسيق مع دائرة التسجيل العقاري بالإمارة، تحت مظلته عدداً من شركات التطوير العقاري والمقاولات والهندسة وإنتاج مواد البناء ومؤسسات مصرفية، إلى جانب عدد من الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية.

وحضر حفل افتتاح المعرض، الذي تستمر فعالياته حتى 21 سبتمبر الجاري، سعادة راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي بخورفكان، وعبد العزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري، وسلطان الملا عضو مجلس الإدارة بغرفة التجارة، وسعيد غانم السويدي رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات، وأعضاء مجموعة عمل العقارات العاملة تحت مظلة غرفة الشارقة، وإلى جانبه عدد من مدراء ورؤساء الدوائر الحكومية .

وتجول الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، عقب قص شريط الافتتاح التقليدي في أرجاء المعرض، حيث التقى عدداً من العارضين الذين استعرضوا أمامه عدداً من المشاريع العقارية الجاري تنفيذها أو التي لا تزال قيد التخطيط والدارسة.

وأثنى الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، على مبادرة مركز إكسبو خورفكان بتنظيم هذا المعرض، منوهاً بدعم ورعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومركز إكسبو الشارقة، ودائرة التسجيل العقاري للحدث، مشيراً إلى أن تنظيم هذا النوع من المعارض المتخصصة خطوة إيجابية من شأنها أن تسهم في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية في كافة مدن المنطقة الشرقية، التي تشهد تطوراً متسارعاً في ضوء الاستراتيجية التنموية الشاملة لهذه المنطقة، والمنبثقة عن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات سموّه السديدة بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

وأكد نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، أن المنطقة الشرقية عموماً ومدينة خورفكان على وجه الخصوص، تعتبر وجهة استثمارية واعدة وتضم الكثير من الفرص الاستثمارية المجزية سواء في القطاع العقاري أو غيرها من قطاعات الأعمال كالتجارة والصناعة والزراعة وغيرها، لافتاً إلى حرص القيادة الرشيدة على دفع جهود التنمية المستدامة في المنطقة الشرقية إلى مستويات غير مسبوقة لتوفير الحياة الكريمة لأبناء المنطقة وإسعادهم، من خلال تنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية فيها وتنويع مصادر الدخل ومواصلة تطوير البنى التحتية، لتعزيز الاستفادة من التشريعات المرنة التي توفرها الإمارة وتكاليف التشغيل المنخفضة نسبياً وغيرها من المزايا والحوافز الجاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال.

نهضة تنموية شاملة

وأكد عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن المنطقة الشرقية تحظى باهتمام خاص من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث شهدت نهضة تنموية شاملة على مختلف الأصعدة الاجتماعية والخدمية والتعليمية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى المشاريع السياحية التي استفادت من الطبيعة المتميزة للمنطقة الشرقية.

وأشاد الشامسي بجهود إكسبو خورفكان ورابطة الأعمال في تنظيم الدورة الأولى من معرض رينيكس للاستثمار العقاري في خورفكان، والذي من شأنه أن يمثل حلقة وصل بين المستثمرين في المنطقة الشرقية والمطورين العقاريين، لعرض وتسويق منتجاتهم العقارية ونشر ثقافة الاستثمار العقاري، إضافة إلى تحفيز السوق العقاري في المنطقة للاطلاع على التجارب الناجحة في المجال العقاري.

وبينت إحصائيات الدائرة للنصف الأول من العام الجاري، أن حجم التداولات في مدن المنطقة الشرقية بلغ 204 ملايين درهم، فيما بلغت معاملات سندات الملكية 861 معاملة، منها 98 معاملة بيع، فيما بلغت معاملات الرهن العقاري 132 معاملة، وهذه الأرقام مرشحة للزيادة بحكم ما يتوفر في المنطقة من كثافة سكانية وبنية تحتية متميزة .

من جانبه، أعلن عمر يعقوب المنصوري مدير إدارة الفروع في دائرة التسجيل العقاري، أن تنظيم المعرض في المنطقة الشرقية، بمشاركة من الدوائر الحكومية ونخبة متميزة من المطورين العقاريين، من شأنه أن يحفز القطاع العقاري في المنطقة، ويفتح آفاقاً جديدة للمطورين والمستثمرين للتعرف على المزايا الخاصة بالمنطقة الشرقية، والترويج للفرص الاستثمارية في المنطقة، وأشار إلى حرص الدائرة على مشاركة في تنظيم المعرض بالتعاون مع إكسبو خورفكان، إيماناً من الدائرة بدعم كافة الأنشطة والفعاليات العقارية في الإمارة.

وأضاف عمر المنصوري، أن الدائرة ستقدم كافة خدماتها للجمهور خلال أيام المعرض حيث يمكن توثيق عقود البيع مباشرة من خلال منصة الدائرة في المعرض، ودعا الجمهور للحضور والمشاركة والاستفادة من ورش العمل المتخصصة، التي ستنظمها الدائرة والدوائر الأخرى المشاركة خلال أيام المعرض.

تحفيز الاستثمار

بدوره، أكد خليل محمد المنصوري مدير مركز اكسبو خورفكان، أن المعرض يُشكل منصة مثالية لرجال الأعمال والمستثمرين من داخل الدولة وخارجها، الراغبين بالتعرف عن قرب على فرص ومجالات الاستثمار العقاري المتاحة في المنطقة الشرقية من إمارة الشارقة، وفي مدينة خورفكان على وجه الخصوص، كما يتيح المعرض إمكانية الاطلاع على عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة خارج الدولة للراغبين في خوض تجربة الاستثمار الخارجي، وسط حضور عدد من الشركات الأجنبية.

وأعرب خليل المنصوري، عن شكر مركز إكسبو خورفكان لكل من غرفة الشارقة ومركز إكسبو الشارقة ودائرة التسجيل العقاري، على دعمهم ورعايتهم للمعرض، بما يعزز دور مركز إكسبو خورفكان في تنظيم واستضافة الفعاليات وخدمة أهالي المنطقة الشرقية ومجتمع الأعمال فيها، بما يُسهم في تحفيز فرص الاستثمار وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم مختلف قطاعات الأعمال الخاصة.

دعم الاقتصاد الوطني

من جانبه، أعلن سعيد غانم السويدي رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات العاملة تحت مظلة غرفة الشارقة، أن زيادة حجم الاستثمارات في القطاع العقاري بالشارقة، يؤكد على الثقة التي يحظى بها على المستويين المحلي والإقليمي، والذي يشكل محوراً رئيساً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ويسهم في تنشيط الحركة التجارية ودعم الاقتصاد الوطني والعاملين فيه، لافتاً إلى أن أهميته تأتي في ضوء الطفرة العقارية والنهضة العمرانية التي تشهدها دولة الإمارات عامة وإمارة الشارقة ضمناً، حيث يُعتبر القطاع العقاري من أسرع القطاعات نمواً في الدولة، وتبلغ قيمته التقديرية أكثر من 918 مليار درهم "250 مليار دولار أميركي".

ويشارك في فعاليات المعرض، دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، وبلدية خورفكان، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومصرف الشارقة الاسلامي، وعشرات الشركات المحلية والأجنبية العاملة في القطاع العقاري والمجالات المرتبطة به.

ويفتح المعرض الذي يُنظمه إكسبو خورفكان بالتعاون مع مجموعة "بيزنس لينك" المتخصصة في تنظيم المعارض، أبوابه أمام الزوار من الساعة 10 صباحاً ولغاية 1 ظهراً، ومن الساعة 5 عصراً ولغاية 10 ليلاً في يومي الأربعاء والخميس "صباحاً ومساءً"، ويوم الجمعة فقط من الساعة 5 مساءً ولغاية 10 ليلاً.