الدولار عند أعلى سعر في شهرين أمام الين

الشارقة 24 – رويترز:

استقر الدولار عند أعلى مستوى في شهرين مقابل الين الياباني، بينما صعدت العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية، الأربعاء، في ظل حالة من الارتياح، إلا أن الرسوم الجمركية التي أعلنتها الصين والولايات المتحدة لم تكن بالقسوة التي توقعها السوق.

وزادت الشهية للمخاطرة في الأسواق، وارتفعت عملات الأسواق الناشئة بقيادة الروبية الهندية، بعدما ذكرت الصين أنها لن ترد بخفض تنافسي في قيمة العملة.

وأكد ريتشارد فالكينهال محلل أسواق العملات لدى اس.إي.بي في ستوكهولم: "أنه كان متوقعاً بعدم قفز الدولار بعد أحدث الإجراءات، وأن الحجم النهائي للرسوم في نطاق 5 إلى 10%، وهو أقل مما كانت تخشاه السوق".

وانزلقت الصين والولايات المتحدة أكثر في الحرب التجارية، بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وردت الصين برسوم على سلع أميركية بنحو 60 مليار دولار.