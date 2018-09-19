أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف الإمدادات

الشارقة 24 – رويترز:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، على الرغم من زيادة المخزونات التي فاقت في أثرها المخاوف من أن المنتجين قد لا يكونون قادرين على تغطية العجز في الإمدادات، حالما تدخل عقوبات أميركية على إيران حيز التنفيذ.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 16 سنتاً في العقود الآجلة إلى 79.19 دولاراً للبرميل، بحلول الساعة 06:58 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعدت 1.3 % في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتاً، أو ما يعادل 0.29 %، إلى 70.05 دولار للبرميل، بعدما قفزت 1.4 % في اليوم السابق.

وارتفعت الأسعار، أمس الثلاثاء، وسط تقارير إعلامية تحدثت عن أن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم تشعر بالارتياح إزاء ارتفاع الأسعار فوق 80 دولاراً للبرميل.