الذهب يرتفع مع انحسار الطلب على الدولار

الشارقة 24 – رويترز:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، تماشياً مع حركة الأسهم، في ظل تراجع الدولار الأميركي وعدم إبداء الأسواق قلقاً يذكر، إزاء أحدث تصعيد للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 06:56 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.4 % إلى 1202.32 دولار للأوقية "الأونصة".

وارتفعت أسعار عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 % إلى 1207 دولارات للأوقية.

وانزلقت الولايات المتحدة والصين أكثر في نزاعهما التجاري، بعد أن أضافت بكين منتجات أميركية قيمتها 60 مليار دولار إلى قائمة رسومها الجمركية على الواردات، رداً على رسوم يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار.